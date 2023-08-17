Заря-Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.08.2023

После неудачного старта в новом розыгрыше УПЛ "Заря" наконец смогла добыть первые три очка, переиграв в волевом поединке "Ворсклу". При этом "Александрия" допустила ошибку, проиграв действующему чемпиону Украины "Шахтеру". Удастся ли "желто-черным" исправить положение или же Фортуна будет на стороне луганчан?
Мы хорошо помним второй круг прошлого сезона, когда "Заря" выдала невероятную победную серию и всерьез боролась если не за чемпионство, то хотя бы за серебряные медали. Однако смена главного тренера и уход ключевых игроков снизили общий уровень команды. В итоге — первые два матча закончились поражениями. Хорошо, что хотя бы на выезде в Полтаве удалось одержать волевую победу над "Ворсклой" 2:1.
Матч на стадионе "Левый Берег" может пройти довольно расслабленно для луганчан, поскольку им стоит сэкономить силы перед предстоящим матчем плей-офф Лиги Европы. От него зависят перспективы остаться в турнире, однако подопечные Ненада Лалатовича уже обеспечили себе евроосень хотя бы в Лиге конференций.
В матче с "Александрией" на поле однозначно не будет Назария Русина, который не играл в прошлом матче из-за травмы. Также есть информация о переговорах нападающего с "Сандерлендом", что ставит под вопрос дальнейшие перспективы в УПЛ. Зато герой прошлого поединка Герреро точно должен и дальше вести команду к успеху.
Подопечные Руслана Ротаня, наоборот, довольно крепко начали новый сезон — 2 победы в первых двух турах. Правда, хорошую статистику испортило поражение от "Шахтера" 1:2 на стадионе "Левый Берег". Причем александрийцы могли сравнивать счет под самый конец игры, однако Ризнык отразил удар головой под перекладину от Смирного. Кстати, на этом же стадионе "желто-черные" будут играть еще один гостевой поединок.
В целом изменений в составе от коуча "Александрии" не ожидается. Однако сюрпризы вполне возможны.