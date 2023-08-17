Заря-Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.08.2023

После неудачного старта в новом розыгрыше УПЛ "Заря" наконец смогла добыть первые три очка, переиграв в волевом поединке "Ворсклу". При этом "Александрия" допустила ошибку, проиграв действующему чемпиону Украины "Шахтеру". Удастся ли "желто-черным" исправить положение или же Фортуна будет на стороне луганчан?

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УПЛ. 4 тур

Киев. Стадион "Левый Берег"

Арбитр в поле — Юрий Иванов

“Заря” 19:00 “Александрия”

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Новости "Зари"

Мы хорошо помним второй круг прошлого сезона, когда "Заря" выдала невероятную победную серию и всерьез боролась если не за чемпионство, то хотя бы за серебряные медали. Однако смена главного тренера и уход ключевых игроков снизили общий уровень команды. В итоге — первые два матча закончились поражениями. Хорошо, что хотя бы на выезде в Полтаве удалось одержать волевую победу над "Ворсклой" 2:1.

Матч на стадионе "Левый Берег" может пройти довольно расслабленно для луганчан, поскольку им стоит сэкономить силы перед предстоящим матчем плей-офф Лиги Европы. От него зависят перспективы остаться в турнире, однако подопечные Ненада Лалатовича уже обеспечили себе евроосень хотя бы в Лиге конференций.

В матче с "Александрией" на поле однозначно не будет Назария Русина, который не играл в прошлом матче из-за травмы. Также есть информация о переговорах нападающего с "Сандерлендом", что ставит под вопрос дальнейшие перспективы в УПЛ. Зато герой прошлого поединка Герреро точно должен и дальше вести команду к успеху.

Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский, Вантух, Батагов, Джордан, Снурницын, Дришлюк, Мишнев, Антюх, Волошин, Кирюханцев, Герреро

Новости "Александрии"

Подопечные Руслана Ротаня, наоборот, довольно крепко начали новый сезон — 2 победы в первых двух турах. Правда, хорошую статистику испортило поражение от "Шахтера" 1:2 на стадионе "Левый Берег". Причем александрийцы могли сравнивать счет под самый конец игры, однако Ризнык отразил удар головой под перекладину от Смирного. Кстати, на этом же стадионе "желто-черные" будут играть еще один гостевой поединок.

В целом изменений в составе от коуча "Александрии" не ожидается. Однако сюрпризы вполне возможны.

Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Копына, Логинов, Бабогло, Плакса, Сигеев, Смирный, Беляев, Калитвинцев, Шулянский, Кулаков

“Заря”-”Александрия”. Статистика личных встреч

Всего эти клубы сыграли между собой 24 раза. 10 матчей выиграла "Заря", "Александрия" победила в 8 от них, а еще 6 матчей закончились ничьей.

“Заря”-”Александрия”. Последние матчи команд

Луганчане закончили прошлый сезон с бронзовыми медалями и местом в Лиге Европы. Однако начало этого розыгрыша УПЛ выдалось не таким ярким.

"Александрия" получила довольно посредственный результат в последних матчах УПЛ сезона 2022/2023, но удивительно уверенно стартовала сейчас. Этот настрой просто необходимо сохранить и в дальнейшем.

“Заря”-”Александрия”. Турнирное положение команд

Подопечные Руслана Ротаня занимают 4 место в таблице, тогда как "Заря" — лишь одиннадцатая. Однако помним, что сезон только начался и все может измениться.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Рух 3 3 0 0 7-2 +5 9 0 2 Колос 3 2 1 0 4-0 +4 7 0 3 Шахтер 3 2 1 0 5-3 +2 7 0 4 ФК Александрия 3 2 0 1 3-2 +1 6 0 5 Динамо 2 2 0 0 8-3 +5 6 0 6 Кривбасс 3 2 0 1 5-2 +3 6 0 7 Черноморец 3 2 0 1 4-2 +2 6 0 8 СК Днепр-1 2 1 1 0 3-2 +1 4 0 9 Полесье 3 1 0 2 3-3 0 3 0 10 ЛНЗ 3 1 0 2 3-4 -1 3 0 11 Заря 3 1 0 2 4-6 -2 3 0 12 Оболонь 3 0 1 2 2-6 -4 1 0 13 Верес 3 0 1 2 1-5 -4 1 0 14 ФК Минай 3 0 1 2 2-8 -6 1 0 15 Металлист 1925 2 0 0 2 1-3 -2 0 0 16 Ворскла 2 0 0 2 2-6 -4 0 0

“Заря”-”Александрия”. Ставка и коэффициенты

“Заря”-”Александрия”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Оба клуба имеют довольно равные шансы и будут бороться за победу. Поэтому встреча будет боевой.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша