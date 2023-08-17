Днепр-1 под команду U-19 подписал бразильского центрфорварда

" Днепр-1 " объявил о подписании 19-летнего бразильского экс-форварда из структуры "Палмейраса" Венделла Габриэла.

Судя по всему, нападающий подписан под юношескую команду "Днепра-1" U-19, так как именно Инстаграм юношеской команды днепрян объявил о подписании.

Подробности контракта клуб не дает, однако если исходить из информации Transfermarkt, бразилец приехал в Украину на правах свободного агента.

Габриэл – воспитанник "Палмейраса", за молодежную команду U-20 провел 18 матчей, в которых забил 2 гола (в текущем сезоне – 8 и 1 соответственно).