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Днепр-1 под команду U-19 подписал бразильского центрфорварда

Премьер-лига
(1 голосов)

А вдруг выстрелит

Днепр-1 под команду U-19 подписал бразильского центрфорварда

фото из соцсетей

Новина українською

"Днепр-1" объявил о подписании 19-летнего бразильского экс-форварда из структуры "Палмейраса" Венделла Габриэла.

Судя по всему, нападающий подписан под юношескую команду "Днепра-1" U-19, так как именно Инстаграм юношеской команды днепрян объявил о подписании.

Подробности контракта клуб не дает, однако если исходить из информации Transfermarkt, бразилец приехал в Украину на правах свободного агента.

Габриэл – воспитанник "Палмейраса", за молодежную команду U-20 провел 18 матчей, в которых забил 2 гола (в текущем сезоне – 8 и 1 соответственно).

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В статье: СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
17.08.2023 в 18:23
Его уже нужно ставить в основу...Любой бразил будет получше старого Филлипа и молодых Гаджиева и Кивинды
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