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Днепр-1 под команду U-19 подписал бразильского центрфорварда
А вдруг выстрелит
фото из соцсетей
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Судя по всему, нападающий подписан под юношескую команду "Днепра-1" U-19, так как именно Инстаграм юношеской команды днепрян объявил о подписании.
Подробности контракта клуб не дает, однако если исходить из информации Transfermarkt, бразилец приехал в Украину на правах свободного агента.
Габриэл – воспитанник "Палмейраса", за молодежную команду U-20 провел 18 матчей, в которых забил 2 гола (в текущем сезоне – 8 и 1 соответственно).
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