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Динамо подписало 17-летнего хавбека Миная Михайлива
Парень уже заявлен на УПЛ
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Условия перехода неизвестны, однако киевляне уже заявили хавбека на УПЛ по списку Б – профиль игрока уже оформлен на официальном сайте Лиги.
Интересно, что в этом сезоне Михайлив уже успел провести три матча за "Минай" в чемпионате U-19.
По информации Тransfermarkt, переход состоялся на правах свободного агента. Клубы официально о трансфере не объявляли.
Михайлив - воспитанник "Львова", перешел в закарпатский клуб только этим летом.
В свое время за юношеские команды "Динамо" выступал его родной брат Роман Михайлив и двоюродный Юрий Михайлив.
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