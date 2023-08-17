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Динамо подписало 17-летнего хавбека Миная Михайлива

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Парень уже заявлен на УПЛ

Динамо подписало 17-летнего хавбека Миная Михайлива

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Новина українською

"Динамо" подписало 17-летнего атакующего полузащитника "Миная" Виталия Михайлива.

Условия перехода неизвестны, однако киевляне уже заявили хавбека на УПЛ по списку Б – профиль игрока уже оформлен на официальном сайте Лиги.

Интересно, что в этом сезоне Михайлив уже успел провести три матча за "Минай" в чемпионате U-19.

По информации Тransfermarkt, переход состоялся на правах свободного агента. Клубы официально о трансфере не объявляли.

Михайлив - воспитанник "Львова", перешел в закарпатский клуб только этим летом.

В свое время за юношеские команды "Динамо" выступал его родной брат Роман Михайлив и двоюродный Юрий Михайлив.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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vgolovan (полтава)
17.08.2023 в 19:34
це прикол такий
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