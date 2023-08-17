Динамо подписало 17-летнего хавбека Миная Михайлива

" Динамо " подписало 17-летнего атакующего полузащитника "Миная" Виталия Михайлива.

Условия перехода неизвестны, однако киевляне уже заявили хавбека на УПЛ по списку Б – профиль игрока уже оформлен на официальном сайте Лиги.

Интересно, что в этом сезоне Михайлив уже успел провести три матча за "Минай" в чемпионате U-19.

По информации Тransfermarkt, переход состоялся на правах свободного агента. Клубы официально о трансфере не объявляли.

Михайлив - воспитанник "Львова", перешел в закарпатский клуб только этим летом.

В свое время за юношеские команды "Динамо" выступал его родной брат Роман Михайлив и двоюродный Юрий Михайлив.