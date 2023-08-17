  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. День рождения! Металлисту 1925 исполнилось 7 лет
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

День рождения! Металлисту 1925 исполнилось 7 лет

Премьер-лига
(1 голосов)

Наши поздравления харьковскому клубу

День рождения! Металлисту 1925 исполнилось 7 лет

metalist1925.com

Новина українською

Сегодня, 17 августа, у одного из клубов УПЛ – День рождения. "Металлисту 1925" исполнилось 7 лет со дня основания.

"Сегодня исполняется 7 лет с того дня, когда неравнодушные харьковчане создали и официально зарегистрировали новый футбольный клуб, чтобы не допустить исчезновения профессионального футбола в Харькове.

"Металлист 1925" - это название сегодня известно всей футбольной Украине. Ведь уже третий сезон клуб играет в элите отечественного футбола!

В очередной раз мы желаем друг другу победы над оккупантом и освобождения украинской земли! "Металлист 1925" благодарен нашим воинам, которые защищают Украину и позволяют клубу продолжать соревноваться на футбольных полях, представляя наш родной Харьков на самом высоком футбольном уровне – реализуя то, для чего и создали "Металлист 1925" 7 лет назад!" – говорится в заявлении клуба.

Напомним, что "Металлист 1925" был создан в Харькове 17 августа 2016 года, а первый состав команды был сформирован на основе футболистов академии "Металлиста".

Первый сезон клуб провел в чемпионате Украины среди любителей. В УПЛ команда играет с сезона-2021/22.

По теме
yellow-arrow
Португальский центрбек Днепра-1 покинул клуб и подписал полноценный контракт с Малагой
yellow-arrow
Динамо подписало 17-летнего хавбека Миная Михайлива
yellow-arrow
Днепр-1 под команду U-19 подписал бразильского центрфорварда
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Металлист 1925

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Грязный Гаррик (C)
17.08.2023 в 22:05
Почему в Англии клубам по 150 лет а нас по 7?Должна же быть история,традиции,титулы и т.д.Странно...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде