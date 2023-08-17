Сегодня, 17 августа, у одного из клубов УПЛ – День рождения. " Металлисту 1925 " исполнилось 7 лет со дня основания.

"Сегодня исполняется 7 лет с того дня, когда неравнодушные харьковчане создали и официально зарегистрировали новый футбольный клуб, чтобы не допустить исчезновения профессионального футбола в Харькове.

"Металлист 1925" - это название сегодня известно всей футбольной Украине. Ведь уже третий сезон клуб играет в элите отечественного футбола!

В очередной раз мы желаем друг другу победы над оккупантом и освобождения украинской земли! "Металлист 1925" благодарен нашим воинам, которые защищают Украину и позволяют клубу продолжать соревноваться на футбольных полях, представляя наш родной Харьков на самом высоком футбольном уровне – реализуя то, для чего и создали "Металлист 1925" 7 лет назад!" – говорится в заявлении клуба.