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Верес запустил новый проект - возможность за деньги стать игроком клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

У менеджмента клуба масса интересных идей

Верес запустил новый проект - возможность за деньги стать игроком клуба

nkveres.com

Новина українською

Ровенский "Верес" анонсировал новый проект "Футбольный туризм".

Суть проекта – возможность за деньги стать игроком ровенского клуба. Чтобы попасть в команду, нужно выиграть аукцион, начальная ставка которого – 500 000 гривен.

"Это шанс для каждого - за деньги реализовать свою детскую мечту, пройти тернистый путь от ноунейма для широкой публики до всеукраинской медийной славы и, возможно, даже дебютировать на уровне Украинской Премьер-лиги", - написали в презентации проекта.

"Мы решили попробовать еще один уникальный и, надеюсь, интересный проект. Провести конкурс и по его итогу взять в команду еще одного футболиста. Это может быть любой человек. Необязательно профессионал.

Отбор будет представлен в виде аукциона. Поэтому первый критерий – финансовый. Помоги клубу, а мы поможем человеку реализовать мечту и стать профессиональным футболистом. Тренироваться с командой, попасть в заявку на сезон и, возможно, даже дебютировать в УПЛ.

Отбор мы хотим провести максимально быстро, в ближайшие две недели. Вырученные с аукциона деньги клуб направит на детскую академию и спортивную инфраструктуру. Есть космический туризм, когда за деньги можно слетать в космос. Мы предлагаем футбольный туризм – стать профессиональным футболистом.

Предварительно условия будут такие. Стартовая цена аукциона – 500 тысяч гривен. Дальше ставка может расти. Но за эту сумму можно хотя бы попытаться стать профессиональным футболистом. Также будет регистрационный взнос. На уровне 50 тысяч гривен. Эти деньги пойдут в благотворительный фонд Veres Future", - сказал президент "Вереса" Иван Надеин.

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (4)
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Hoy1504 (Київ)
17.08.2023 в 23:36
Пусть Селезнёва возмут,ему надо добить лучшего бомбардира он заплатит,деньги есть.
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Грязный Гаррик (C)
17.08.2023 в 23:44
Селезень и сейчас мог бы усилить Условные Верес,Оболонь,Лнз и прочее...Странно что никому не нужен как Сашко Гладких
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0
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Грязный Гаррик (C)
17.08.2023 в 23:24
Интересно в Ливерпуле,Ювентусе или Арсенале такой бред возможен?
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0
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Djibouti (Djibouti)
17.08.2023 в 23:23
Шанс для Мілі
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0
0

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