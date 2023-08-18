Сидоров: Победа над Минаем придаст нам стимул и мотивацию

Нападающий "Металлиста 1925" Алексей Сидоров рассказал о двухнедельной подготовке, сложности "Миная" и "редактировании" турнирной таблицы.

- Когда готовишься к следующему матчу не неделю, как обычно, а две, по твоему мнению, это лучше или хуже?

- Я думаю, это лучше. Есть время поработать над ошибками, сделать выводы и в следующей игре исправить их, достичь положительного результата, который очень нужен нам.

- Насколько команда сейчас находится в форме? С одной стороны готовились к старту сезона, сыграли два матча, потом такая пауза. Не просела ли команда из-за этого?

- Нет. Мы прошлую неделю очень хорошо поработали и провели двустороннюю игру. На этой неделе также хорошо работали на тренировках. Каждый из нас сделал выводы и нацелены достичь положительного результата.

- Насколько сложный соперник "Минай"?

- Легких соперников нет. Каждая команда выходит на поле и сражается за результат. Каждый стремится получить три зачетных балла. Легкой игры точно не будет.

- Учитывая нашу игру и как играет "Минай", что может стать ключевым фактором, чтобы получить три очка?

- Если на футбольном поле мы будем биться как один коллектив, делать все вместе и покажем характер, то все будет хорошо и мы получим три зачетных балла.

- Понятно, что только старт сезона и делать выводы рано, плюс перенесенная игра, но глядя в турнирную таблицу, то ситуация у "Металлиста 1925" не очень. Обращаешь внимание на турнирное положение, или на данный момент это все легко исправить?

- Я считаю, это можно исправить. Только три тура позади, мы сыграли два матча. Если в следующей игре одержим победу, это придаст нам стимул и мотивацию. За один - два тура можно все исправить и подняться в турнирной таблице, - рассказал Сидоров.

Матч "Металлист 1925" - "Минай" состоится в субботу, 19 августа и начнется в 17:00.