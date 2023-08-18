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ЛНЗ - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ЛНЗ - Полесье: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - ФК ПОлісся / Автор невідомий
В прошлом сезоне эти команды выступали в Первой лиге, а сейчас уже соревнуются в УПЛ. Обе – не без успехов. И ЛНЗ, и "Полесье" уже имеют в своем активе победы, но в то же время имеют и проблемы с нехваткой опыта.
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Их очный матч интригует, ведь после повышения в классе обе существенно обновились. Матч состоится в пятницу, 18-го августа, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы. Смотреть можно бесплатно в этой новости.
4-й тур УПЛ. Сезон 2023/24
18.08.2023. Черкассы. "Центральный стадион"
Арбитр: Романов Виталий
ЛНЗ 17:00 "Полесье"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция Megogo, Киевстар ТВ , Setanta Sports
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