ЛНЗ - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В прошлом сезоне эти команды выступали в Первой лиге, а сейчас уже соревнуются в УПЛ. Обе – не без успехов. И ЛНЗ, и "Полесье" уже имеют в своем активе победы, но в то же время имеют и проблемы с нехваткой опыта.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Их очный матч интригует, ведь после повышения в классе обе существенно обновились. Матч состоится в пятницу, 18-го августа, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы. Смотреть можно бесплатно в этой новости.

4-й тур УПЛ. Сезон 2023/24

18.08.2023. Черкассы. "Центральный стадион"

Арбитр: Романов Виталий

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция Megogo, Киевстар ТВ , Setanta Sports