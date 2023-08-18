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ЛНЗ - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

ЛНЗ - Полесье: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

ЛНЗ - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - ФК ПОлісся / Автор невідомий

UA-Футбол
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В прошлом сезоне эти команды выступали в Первой лиге, а сейчас уже соревнуются в УПЛ. Обе – не без успехов. И ЛНЗ, и "Полесье" уже имеют в своем активе победы, но в то же время имеют и проблемы с нехваткой опыта.

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Их очный матч интригует, ведь после повышения в классе обе существенно обновились. Матч состоится в пятницу, 18-го августа, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы. Смотреть можно бесплатно в этой новости.

4-й тур УПЛ. Сезон 2023/24

18.08.2023. Черкассы. "Центральный стадион"

Арбитр: Романов Виталий

ЛНЗ 17:00 "Полесье"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция Megogo, Киевстар ТВ , Setanta Sports

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