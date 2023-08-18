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Заря - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Александрия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: УПЛ
Команды, которые по-разному начали сезон. "Заря" – с двух поражений, "Александрия" – с двух побед. Но в хронологически последнем туре тенденция нарушилась, ведь луганчане победили, а александрийцы, напротив, потерпели поражение.
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Какая команда сможет навязать свои правила в очном поединке? Не забываем и о том обстоятельстве, что обе в принципе готовы бороться за место в зоне еврокубков, поэтому в матчах с прямыми конкурентами должны идти на риск. Игра состоится в пятницу, 18-го августа, в 19:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат телеканал УНИАН и YouTube канал FootballHab.
Смотреть бесплатно можно в этой новости.
УПЛ. 4 тур
Киев. Стадион "Левый Берег"
Арбитр в поле - Юрий Иванов
"Заря" 19:00 "Александрия"
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция - УНИАН, YouTube, Киевстар ТВ
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