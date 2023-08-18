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Легионер Руха: Надееюсь на положительный результат в матче с Колосом
Эдсон отметил высокий уровень соперника
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Эдсон отметил высокий уровень "Колоса", с которым "желто-черные" сыграют в 4-м туре УПЛ.
"Нас ждет очень важный и непростой матч против "Колоса". Но вся команда готова к этой игре. "Колос" сейчас занимает второе место в УПЛ и демонстрирует хорошую игру. Соперник обычно играет через длинные передачи, активно борется за подборы.
Но мы будем играть дома и наша команда в хорошей форме, поэтому я надеюсь на положительный для нас результат. Мы изучаем соперника и знаем, что должны показать на поле и что от нас требует тренер", - приводит слова хавбека официальный сайт клуба.
Поединок "Рух" - "Колос" состоится 19 августа и начнется в 19:00.
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