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Легионер Руха: Надееюсь на положительный результат в матче с Колосом

Премьер-лига
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Эдсон отметил высокий уровень соперника

Легионер Руха: Надееюсь на положительный результат в матче с Колосом

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха" Эдсон отметил высокий уровень "Колоса", с которым "желто-черные" сыграют в 4-м туре УПЛ.

"Нас ждет очень важный и непростой матч против "Колоса". Но вся команда готова к этой игре. "Колос" сейчас занимает второе место в УПЛ и демонстрирует хорошую игру. Соперник обычно играет через длинные передачи, активно борется за подборы.

Но мы будем играть дома и наша команда в хорошей форме, поэтому я надеюсь на положительный для нас результат. Мы изучаем соперника и знаем, что должны показать на поле и что от нас требует тренер", - приводит слова хавбека официальный сайт клуба.

Поединок "Рух" - "Колос" состоится 19 августа и начнется в 19:00.

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В статье: Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Эдсон
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Источник:
ФК Рух

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