Легионер Руха: Надееюсь на положительный результат в матче с Колосом

Полузащитник "Руха" Эдсон отметил высокий уровень "Колоса", с которым "желто-черные" сыграют в 4-м туре УПЛ.

"Нас ждет очень важный и непростой матч против "Колоса". Но вся команда готова к этой игре. "Колос" сейчас занимает второе место в УПЛ и демонстрирует хорошую игру. Соперник обычно играет через длинные передачи, активно борется за подборы.

Но мы будем играть дома и наша команда в хорошей форме, поэтому я надеюсь на положительный для нас результат. Мы изучаем соперника и знаем, что должны показать на поле и что от нас требует тренер", - приводит слова хавбека официальный сайт клуба.