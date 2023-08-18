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Рух - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Рух - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Рух - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

UA-Футбол
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В этом противостоянии сыграют не гранды УПЛ, но ситуативные лидеры. "Рух" идеально начал сезон, одержав три победы из трех возможных на старте турнира. "Колос" в трех матчах дважды выиграл и однажды сыграл вничью. Безусловно, это один из центральных поединков тура.

Трансляция матча
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Трансляція матчу Рух - Колос
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Он состоится во Львове, на "Арене-Львов" в субботу, 19-го августа 2023-го года. Домашние матчи "Руха" транслируются на YouTube-канале "УПЛ ТВ", а также на региональных телеканалах Общественного вещания (Общественное: Харьков, Общественное: Львов и т.д.). На ОТТ и в кабельных сетях матч "Рух" - "Колос" можно будет посмотреть на канале "Спорт 1".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Если у вас нет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции. Ее проведет матч-центр UA-Футбол >>>

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В статье: Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Где смотреть футбол
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