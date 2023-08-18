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Утверждены даты и время 6-го тура УПЛ. Матч Заря - Динамо перенесен
Поединок с участием "Днепра-1" запланирован на 3 сентября
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 6-го тура УПЛ сезона 2023/24 годов.
6-й ТУР
1 сентября (пятница)
Верес - Черноморец 17:00
2 сентября (суббота)
Минай - Шахтер 13:00
Полесье - Оболонь 15:00
Ворскла - Александрия 17:00
3 сентября (воскресенье)
Днепр-1 - ЛНЗ 13:00
Колос - Кривбасс 17:00
Рух - Металлист 1925 19:00
Дата проведения и время начала матча "Заря" - "Динамо" будет определено дополнительно.
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Источник:УПЛ
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Комментарии (4)
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Виктор 2209 (Мехико)
18.08.2023 в 15:17
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Kondor (Веселе)
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Alex-696 (Немирів)
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