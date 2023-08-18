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Утверждены даты и время 6-го тура УПЛ. Матч Заря - Динамо перенесен

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединок с участием "Днепра-1" запланирован на 3 сентября

Утверждены даты и время 6-го тура УПЛ. Матч Заря - Динамо перенесен

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 6-го тура УПЛ сезона 2023/24 годов.

6-й ТУР

1 сентября (пятница)

Верес - Черноморец 17:00

2 сентября (суббота)

Минай - Шахтер 13:00

Полесье - Оболонь 15:00

Ворскла - Александрия 17:00

3 сентября (воскресенье)

Днепр-1 - ЛНЗ 13:00

Колос - Кривбасс 17:00

Рух - Металлист 1925 19:00

Дата проведения и время начала матча "Заря" - "Динамо" будет определено дополнительно.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (4)
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Виктор 2209 (Мехико)
18.08.2023 в 15:17
Базар-Лига))
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0
-1
Kondor (Веселе)
18.08.2023 в 14:57
А как клялись что Динамо свои матчи переносить не будет. Вот такой то он Грош-ЦЕНА всем пустым словам!
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0
-2
Alex-696 (Немирів)
18.08.2023 в 15:22
А ти впевнений, що перенесено через Динамо? Зоря, до речі, матч єврокубків на день раніше проводитиме.
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0
0
Vetgame
18.08.2023 в 16:20
С какого буя? Все играют по четвергам
0
0

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