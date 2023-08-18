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Динамо должно было вылететь, ВСУ уничтожили роту фанатов из рф, Верес продает место в команде - ВИДЕО
Обзор горячих футбольных новостей
YouTube-канал Записки украинского болельщика вернулся с новым выпуском, в котором раскрывает следующие темы:
- почему Динамо не должно было проходить Арис в Лиге Конференций и только отсрочило вылет;
- с кем будут играть украинские команды в квалификациях Лиги Европы и Лиги Конференций;
- ВСУ уничтожили роту российских фанатов-оккупантов;
- Днепр-1 признали свои ошибки: Красников ушел из команды!
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