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Динамо должно было вылететь, ВСУ уничтожили роту фанатов из рф, Верес продает место в команде - ВИДЕО

Премьер-лига
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Динамо должно было вылететь, ВСУ уничтожили роту фанатов из рф, Верес продает место в команде - ВИДЕО

Новина українською

YouTube-канал Записки украинского болельщика вернулся с новым выпуском, в котором раскрывает следующие темы:

  • почему Динамо не должно было проходить Арис в Лиге Конференций и только отсрочило вылет;
  • с кем будут играть украинские команды в квалификациях Лиги Европы и Лиги Конференций;
  • ВСУ уничтожили роту российских фанатов-оккупантов;
  • Днепр-1 признали свои ошибки: Красников ушел из команды!

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) СК Днепр-1
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