Россия передала Беларуси 4 ударных вертолета

Россия отправила Военно-воздушным силам Беларуси 4 вертолета Ми-35М в рамках договора о военном сотрудничестве.

Об этом сообщило Минобороны Беларуси.

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Вертолеты были предоставлены в рамках плана по строительству и развитию вооруженных сил Беларуси и военно-техническому развитию с РФ.

"На один из аэродромов Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны совершила посадку первая партия вертолетов Ми-35М, поступивших на вооружение в белорусскую армию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут перелета составил более двух тысяч километров, а пилотировали белорусские летчики, проходившие обучение в учебном центре на территории РФ.

Обозреватели "Милитарного" обратили внимание, что договор о поставках в Беларусь разных типов техники был заключен еще в 2020 году. Согласно контракту Россия предоставит два батальона комплектов БТР-82А и вертолетов Ми-35М. Также в рамках договора Белоруссия получит значительное количество авиационных средств поражения.