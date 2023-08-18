Cергей Пучков: Продажа Довбика за границу не просто так состоялась

Один из авторитетных украинских тренеров Сергей Пучков, который на протяжении шести с половиной лет (с середины 1983-го по 1989-й) защищал цвета днепропетровского "Днепра" внимательно наблюдал за перипетиями вчерашнего поединка главной команды Днепра в третьем квалификационном раунде Лиги Европы с пражской "Славией" (1:1). На следующий день после игры, которая проходила на домашней арене "Днепра-1" в словацком Кошице, он поделился мнением с корреспондентом UA- Футбол.

- Что можно говорить, если команда не сделала самого главного - не прошла в следующий раунд турнира, - начинает комментарий Сергей Пучков. - Конечно, очень досадно, что так случилось, но что поделаешь - предпосылка со знаком "минус" была заложена еще в первом матче в Праге. Отыграться после 0:3 крайне сложно, особенно если учитывать уровень чешской команды. Если бы "Славия" была не такой, как мы ее увидели в обоих поединках, то соперничать с ней еще можно было бы. Что касается непосредственно вчерашней ответной игры, то желание хотя бы реабилитироваться за неудачу в первом матче у "Днепра-1" было большим. Но ясное дело - это было трудно сделать. В команде не могут найти соответствующую замену Довбику, чтобы держать соперника в постоянном напряжении. Все это - внутренние дела команды, в которых днепряне должны сами разбираться. Стоит определить, где, как и в чем есть недоработки. Мы же можем лишь посочувствовать выбыванию из Лиги Европы и пожелать удачно сыграть в Лиге конференций и пройти в групповой раунд. Хотя дуэль со следующим соперником - словацким "Спартаком" из Трнавы тоже будет не из простых.

- Недавно стало известно, что Евгений Красников покинул должность спортивного директора "Днепра-1". С чем это связываете?

- Скорее всего, "наверху" в "Днепре-1" что-то не так. Продажа Довбика за границу, как по мне, не просто так состоялась. Это может свидетельствовать о том, что финансовые вопросы в клубе не в порядке. В "Днепре-1" наверняка знали о его ожидаемом переходе, однако не подстраховались и не подобрали умелого кандидата на его место. Вот оно и аукнулось.