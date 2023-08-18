УПЛ. ЛНЗ - Полесье 1:2. Команда Калитвинцева все еще сильнее

Юрий Калитвинцев после двух поражений все же смог взбодрить своих игроков и добыл положительный результат в очном противостоянии с еще одним новичком УПЛ, продолжив тенденцию своих побед над ЛНЗ.

Черкасская команда активно стартовала в поединке и уже в первые секунды встречи провела стремительную атаку, которую Пасич завершил ударом над воротами "волков". В первые минуты, невзирая на жару, команды предложили быстрый темп игры. В начале матча было достаточно тяжело отследить четкую структуру команд, так как мяч не задерживался в центре поля и стремительно переходил от одного коллектива к другому. Как и ожидалось, подопечные Юрия Калитвинцева старались доставлять мяч в финальную треть поля, строя позиционные атаки. Когда в свою очередь, футболисты Александра Ковпака не сторонились взять на себя роль "второго номера" и действовали на контратаках. Следует отметить, что в первые минуты у игроков обеих команд была заметна нервозность, из-за чего можно было наблюдать слишком много непринужденных ошибок.

Сквозь тотальную суматоху на футбольном поле в Черкассах "Полесье" на 18-й минуте создало первый по-настоящему опасный момент. Конголезский нападающий гостей Бени Макуана на левом фланге атаке "обстукался" в стеночку с Крушинским и нанес мощный удар - мяч прошел немного выше над перекладиной ворот Пенькова. А спустя еще несколько минут новичок "волков" 18-летний Ариэслон по хорошему проявил эгоизм, протянул мяч, однако не попал в ворота. Футболисты житомирской команды часто наносили дальние удары, однако зайти в штрафную хозяев поля не удавалось.

ЛНЗ очень тяжело было выходить со своей половины поля и под прессингом гостей игроки в белой форме допускали много брака в технических моментах, и просто дарили мяч сопернику. Александр Ковпак на первый взгляд держался сдержанно, хотя поводов для нервов его футболисты создали достаточно. Команды примерно поровну владели мячом, только был один нюанс. В то время, когда хозяева подолгу перекатывали мяч в своей последней трети, "волки" больше комбинировали на чужой половине поля.

Концовка первых 45 минут прошла по тому же сценарию: Ариэлсон на пару с Макуаной пытались индивидуально творить на половине ЛНЗ, когда хозяева отсиживались в обороне и ждали своих немногочисленных шансов, чтобы выбежать в контрвыпад. Как часто бывает в матчах украинского первенства: битва на 5/5, но футбольного конструктивно маловато.

После перерыва Ковпак и Калитвинцев решили сменить свои атакующие линии. В частности, наставник "Полесья" в дополнение к Ариэлсону выпустил высоченного Будковского. А коуч ЛНЗ освежил атаку, заменив Прядуна на Ныча.

Тактика дальних ударов все же принесла свои плоды для "Полесья" в начале вторых 45 минут. "Лесники" провели атаку центральной зоной, которую точным бильярдным ударом из-за пределов штрафной завершил бразильский новичок Ариэлсон. 18-летнему нападающему понадобилось менее одного часа, чтобы отличиться дебютным голом в элитном украинском дивизионе. Однако положительные эмоции от взятия ворот испортило продолжение негативной тенденции красных карточек подопечных Калитвинцева - удаление заработал левый защитник Шаповал. Владислав грубо сыграл в подкате против Бойко и заработал второй "горчичник". Эта красная стала третьей в четырех турах сезона УПЛ для гостей.

Удаление сыграло на руку футболистам ЛНЗ и дало возможность переломить ход поединка. Хозяева сумели отодвинуть игру от своих ворот и перехватили инициативу. Однако до реальных голевых моментов все-таки не доходило.

Следует отметить взрывную скорость Макуана. Темп форварда "Полесья" в этой игре для защитников ЛНЗ был, по сути, недостижимым.

Хозяева оккупировали чужую половину поля и давили на ворота "Полесья". Однако гол пришел в другие ворота. После стандартного положения "лесники" удвоили свое преимущество. Козак выполнил подачу, а Кушниренко переправил мяч ударом головой в ворота. Это мог быть второй ассист Козака в этой встрече, однако взятие ворот записали на автогол.

Все же подопечные Ковпака не сложили руки и продолжили атаковать. И это дало свой результат, усилиями Шестакова, хозяева отыграли один мяч. У ЛНЗ был еще один убийственный шанс, чтобы даже вырвать ничью, но надежно сыграл Денис Бойко. Голкипер "волков" вплотную отразил мощный удар Олейника.

В итоге "Полесье" одерживает свою вторую победу в текущей кампании и теперь будет чувствовать себя в турнирной таблице значительно комфортнее.

4-й тур УПЛ. Сезон 2023/24

18.08.2023. Черкассы. "Центральный стадион"

ЛНЗ - "Полесье" 1:2

Голы: Шестаков 88 - Ариэлсон 51, автогол 82

ЛНЗ: Пеньков - Бойко (Копыл 64), Лопыренок, Муравский, Насонов (Шестаков 56), Олейник, Наумец (Норенков 77), Пасич (Тищенко 64), Прядун (Ныч 46), Савин, Хамелюк

"Полесье": Бойко - Шабанов, Шаповал, Чоботенко, Кравченко, Танковский (Смоляков 56), Крушинский (Огиря 46), Мустафаев (Будковский 46), Макуана, Козак, Ариэлсон (Кушниренко 56)

Арбитр: Романов Виталий

Предупреждения: Насонов 18 – Шаповал 12, 53

Удаление: Шаповал 53