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Динамо предлагали двух центрбеков, но Луческу забраковал потенциальных новичков
Один не подошел из-за своей рабочей ноги, а второй не тянул уровень Динамо
fcdynamo.com
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Как сообщает Sport.ua, один центрбек из чемпионата Чехии, а второй – кандидат в национальную сборную Колумбии.
Впрочем, Луческу оба игрока не удовлетворили.
Игрок с чемпионата Чехии не подошел из-за того, что он правша, а Луческу хочет видеть в команде еще одного левогоного защитника. Что касается колумбийца, то его уровень оказался недостаточным, и он не подходит под стиль Луческу.
Отметим, что на данный момент у "Динамо" четыре центрбека - Максим Дячук, Александр Сирота, Кристиан Биловар и Денис Попов (который сейчас восстанавливается после травмы).
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