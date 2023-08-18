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Динамо предлагали двух центрбеков, но Луческу забраковал потенциальных новичков

Премьер-лига
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Один не подошел из-за своей рабочей ноги, а второй не тянул уровень Динамо

Динамо предлагали двух центрбеков, но Луческу забраковал потенциальных новичков

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" в летнее трансферное окно предлагали подписать двух центральных защитников.

Как сообщает Sport.ua, один центрбек из чемпионата Чехии, а второй – кандидат в национальную сборную Колумбии.

Впрочем, Луческу оба игрока не удовлетворили.

Игрок с чемпионата Чехии не подошел из-за того, что он правша, а Луческу хочет видеть в команде еще одного левогоного защитника. Что касается колумбийца, то его уровень оказался недостаточным, и он не подходит под стиль Луческу.

Отметим, что на данный момент у "Динамо" четыре центрбека - Максим Дячук, Александр Сирота, Кристиан Биловар и Денис Попов (который сейчас восстанавливается после травмы).

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
sport.ua

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