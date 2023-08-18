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Верес — Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес — Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
nkveres.com
В прошлом туре "волки" имели неудачный выезд в Ковалевку, где уступили "Колосу". Поэтому они в субботу примут в родных стенах "Ворсклу" и попытаются одержать победу. Полтавчане сейчас являются аутсайдерами чемпионата (два поражения в двух матчах) и даже ничья станет для них весомым результатом.
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Поединок "Верес" — "Ворскла" состоится в субботу, 19 августа, на стадионе "Авангард" в Ровно. Стартовый свисток прозвучит в 15:00. Прямую видеотрансляцию покажут ОТТ-сервисы MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ. Просмотр матча — бесплатный.
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после финального свистка читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами встречи.
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