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Верес — Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Верес — Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Верес — Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

nkveres.com

UA-Футбол
Новина українською

В прошлом туре "волки" имели неудачный выезд в Ковалевку, где уступили "Колосу". Поэтому они в субботу примут в родных стенах "Ворсклу" и попытаются одержать победу. Полтавчане сейчас являются аутсайдерами чемпионата (два поражения в двух матчах) и даже ничья станет для них весомым результатом.

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Поединок "Верес" — "Ворскла" состоится в субботу, 19 августа, на стадионе "Авангард" в Ровно. Стартовый свисток прозвучит в 15:00. Прямую видеотрансляцию покажут ОТТ-сервисы MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ. Просмотр матча — бесплатный.

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Трансляція матчу Верес — Ворскла
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Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после финального свистка читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами встречи.

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