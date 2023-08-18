УПЛ не против проекта Вереса "Футбольный туризм", если победителя заявят согласно регламенту

"Верес" сможет заявить нового игрока по итогам проекта " Футбольный туризм ", если процедуру проведут в соответствии с регламентом УПЛ

Об этом в комментарии "Трибуне" заявили в УПЛ.

"Если заявку футболиста проведут в соответствии с положениями регламента соревнований – предоставят перечень документов, среди которых контракт, заявочное письмо, справка о медосмотре и так далее – у УПЛ не будет оснований отказать в регистрации игрока", – заявили в УПЛ.

Напомним, что "Верес" запустил новый проект "Футбольный туризм", по условиям которого любой желающий может стать игроком команды, если выиграет аукцион, который стартует от 500 000 гривен.