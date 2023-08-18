Судаков: Надеюсь, к матчу с Колосом буду готов на 100%

Полузащитник " Шахтера " Георгий Судаков рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы, а также поделился ожиданиями от матча 4-го тура УПЛ с "Крвибассом".

– Как сейчас себя чувствуешь? На что направлены твои упражнения?

– Постепенно восстанавливаюсь. Уже три дня бегаю в поле. Сегодня начал работу с мячом. Чувствую себя уже гораздо лучше. Физически еще не готов. Но есть время, до общей группы планируем еще неделю заниматься индивидуально. Надеюсь, к матчу с "Колосом" буду готов на 100%.

– Каким будет матч "Шахтера" с "Кривбассом"?

– Конечно, это центральный матч тура. Всегда принципиальный соперник, с ними сложно было. В том году мы играли дома, победили 1:0 в очень жесткой борьбе. На выезде тоже очень тяжело против них играть. Вижу, насколько они готовы, слаженны как команда. В том году выиграли 3:0, но было очень сложная битва. Думаю, этот матч будет не исключением, будет очень сложно играть.

– Кто забьет твоих товарищей?

– Сложно прогнозировать. Надеюсь, Зубков все-таки выстрелит, потому что у него много моментов, но пока никак не может их реализовать.