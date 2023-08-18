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Судаков: Надеюсь, к матчу с Колосом буду готов на 100%
Хавбек продолжает восстанавливаться после травмы
Фото: ФК Шахтар
Полузащитник "
– Как сейчас себя чувствуешь? На что направлены твои упражнения?
– Постепенно восстанавливаюсь. Уже три дня бегаю в поле. Сегодня начал работу с мячом. Чувствую себя уже гораздо лучше. Физически еще не готов. Но есть время, до общей группы планируем еще неделю заниматься индивидуально. Надеюсь, к матчу с "Колосом" буду готов на 100%.
– Каким будет матч "Шахтера" с "Кривбассом"?
– Конечно, это центральный матч тура. Всегда принципиальный соперник, с ними сложно было. В том году мы играли дома, победили 1:0 в очень жесткой борьбе. На выезде тоже очень тяжело против них играть. Вижу, насколько они готовы, слаженны как команда. В том году выиграли 3:0, но было очень сложная битва. Думаю, этот матч будет не исключением, будет очень сложно играть.
– Кто забьет твоих товарищей?
– Сложно прогнозировать. Надеюсь, Зубков все-таки выстрелит, потому что у него много моментов, но пока никак не может их реализовать.
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