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Келси: Сконцентрированы на том, чтобы играть вертикально - именно над этим больше работаем

Премьер-лига
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Горняки готовятся к матчу с Кривбассом

Келси: Сконцентрированы на том, чтобы играть вертикально - именно над этим больше работаем

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Форвард "Шахтера" Кевин Келси поделился ожиданиями от матча 4-го тура УПЛ с "Кривбассом".

– Кевин, как проходит подготовка к матчу с "Кривбассом"? На каких моментах акцент делает команда и на чем концентрируешься лично ты?

– Мы сейчас сконцентрированы на том, чтобы играть вертикально, и именно над этим больше работаем. Что касается меня, то постараюсь забить как можно больше голов в следующем матче.

– Как сегодня оцениваешь свои физические кондиции?

– Я провел хорошие сборы вместе с командой, поэтому чувствую себя очень хорошо физически. Жду своего шанса и выполняю все, чего требует тренер. В общем-то все прекрасно.

– Ты уже играл с "Шахтером" с "Кривбассом". Что скажешь об этом сопернике?

– Остались хорошие воспоминания. Хочу повторить тот успех и снова получить три очка, в которых очень нуждается команда.

– Именно "Кривбассу" ты забил свой дебютный мяч в УПЛ. Сколько голов планируете теперь?

– Да, я это хорошо помню! Но не буду загадывать – увидим в конце игры.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Кевин Келси
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Источник:
ФК Шахтар

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