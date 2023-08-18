Келси: Сконцентрированы на том, чтобы играть вертикально - именно над этим больше работаем

Форвард " Шахтера " Кевин Келси поделился ожиданиями от матча 4-го тура УПЛ с "Кривбассом".

– Кевин, как проходит подготовка к матчу с "Кривбассом"? На каких моментах акцент делает команда и на чем концентрируешься лично ты?

– Мы сейчас сконцентрированы на том, чтобы играть вертикально, и именно над этим больше работаем. Что касается меня, то постараюсь забить как можно больше голов в следующем матче.

– Как сегодня оцениваешь свои физические кондиции?

– Я провел хорошие сборы вместе с командой, поэтому чувствую себя очень хорошо физически. Жду своего шанса и выполняю все, чего требует тренер. В общем-то все прекрасно.

– Ты уже играл с "Шахтером" с "Кривбассом". Что скажешь об этом сопернике?

– Остались хорошие воспоминания. Хочу повторить тот успех и снова получить три очка, в которых очень нуждается команда.

– Именно "Кривбассу" ты забил свой дебютный мяч в УПЛ. Сколько голов планируете теперь?

– Да, я это хорошо помню! Но не буду загадывать – увидим в конце игры.