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Черноморец подписал атакующего бразильца Дада
Очередное пополнение у моряков
instagram.com/chernomoretsfc
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Об условиях перехода одесский клуб не сообщает, но по данным трансфер Transfermarkt, речь идет об аренде на один сезон.
Бразильский хавбек уже в Одессе и готовится вместе с командой к ответным матчам.
Также одесский клуб отмечает, что "Америка Минейро" приобрела игрока за сумму более одного миллиона долларов (Transfermarkt правда дает сумму в 300 тысяч евро).
При необходимости новичок может сыграть на правом фланге нападения. В клубе надеются, что первые результативные действия за "Черноморец" у 26-летнего Белмонте можно будет увидеть в ближайших матчах.
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