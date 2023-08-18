Черноморец подписал атакующего бразильца Дада

" Черноморец " объявил о подписании бразильского атакующего хавбека клуба "Америка Минейро" Адаилсона Фрейре Перейра да Силвы (или просто Дада).

Об условиях перехода одесский клуб не сообщает, но по данным трансфер Transfermarkt, речь идет об аренде на один сезон.

Бразильский хавбек уже в Одессе и готовится вместе с командой к ответным матчам.

Также одесский клуб отмечает, что "Америка Минейро" приобрела игрока за сумму более одного миллиона долларов (Transfermarkt правда дает сумму в 300 тысяч евро).

При необходимости новичок может сыграть на правом фланге нападения. В клубе надеются, что первые результативные действия за "Черноморец" у 26-летнего Белмонте можно будет увидеть в ближайших матчах.