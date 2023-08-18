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Матч 5-го тура УПЛ Динамо - Верес перенесен из-за участия киевлян в еврокубках
И снова переносы
фото - УПЛ
Дирекция
Игра, которая должна юіла пройти 27 августа в Киеве, перенесена на неопределенный срок.
Пресс-служба "Динамо" пишет, что решение принято "по соглашению сторон".
"Верес" о "согласии сторон" умалчивает и сообщает лишь о том, "соответствующее письмо от УПЛ поступило в адрес народного клуба".
Напомним, что в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги конференций "Динамо" сыграет с "Бешикташем". Матчи пройдут 24 и 31 августа.
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