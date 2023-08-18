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Матч 5-го тура УПЛ Динамо - Верес перенесен из-за участия киевлян в еврокубках

Премьер-лига
(1 голосов)

И снова переносы

Матч 5-го тура УПЛ Динамо - Верес перенесен из-за участия киевлян в еврокубках

фото - УПЛ

Новина українською

Дирекция УПЛ приняла решение о переносе матча 5-го тура между "Динамо" и "Вересом" из-за участия первых в еврокубках.

Игра, которая должна юіла пройти 27 августа в Киеве, перенесена на неопределенный срок.

Пресс-служба "Динамо" пишет, что решение принято "по соглашению сторон".

"Верес" о "согласии сторон" умалчивает и сообщает лишь о том, "соответствующее письмо от УПЛ поступило в адрес народного клуба".

Напомним, что в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги конференций "Динамо" сыграет с "Бешикташем". Матчи пройдут 24 и 31 августа.

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В статье: Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (3)
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Kondor (Веселе)
18.08.2023 в 22:08
А как клялись!!!
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0
0
shura73 (угледар)
18.08.2023 в 21:45
а как выли любители дырявых когда шахтер переносил свои матчи.
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0
-1
Alex-696 (Немирів)
18.08.2023 в 22:08
Так переносив же)))
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0
0

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