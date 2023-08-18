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Надеин: Человек в космос полетел за деньги. Почему футболистом за деньги он не может стать?
Верес не устает удивлять общественность
nkveres.com
Президент "Вереса" Иван Надеин раскрыл подробности проекта "
"Футбольный турист" – это идея одного из известных ровенских журналистов. Мы не сразу приняли решение попытаться ее реализовать.
Это проект о мечте. Кто-то не смог стать профессиональным футболистом. Мы предлагаем такой шанс. Второе – мы стараемся быть самоокупаемыми. Третье – нам нужны проекты, вызывающие интерес. Вызвать любые эмоции – это хорошо. Будут ли у нас предложения – уверен, что будут. Давайте посмотрим, кто примет участие в аукционе.
Для этого нужно уплатить заявочный взнос. 50 тысяч гривен в благотворительный фонд Veres Future. Затем – торги в прямом эфире. Стартовая цена 500 тысяч гривен. Кто выиграл торги – тот проходит медосмотр. Если человек проходит медосмотр успешно – подписываем контракт. Далее у будущего футболиста есть обязательство принимать участие в тренировках. Этот игрок будет в заявке. Это будет медийная история. А потом все зависит от самого человека, как он будет выигрывать конкуренцию в команде за место на поле. Как это случилось с Дмитрием Поворознюком в матче плей-офф, когда он вышел и почти голевую передачу отдал. Это не предвидишь и не пропишешь в сценарии.
К 25 августа отбор должен завершиться, и мы примем решение. В космос человек полетел за деньги. Почему футболистом за деньги он не может стать?", - сказал Надеин.
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