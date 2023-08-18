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Надеин: Человек в космос полетел за деньги. Почему футболистом за деньги он не может стать?

Премьер-лига
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Верес не устает удивлять общественность

Надеин: Человек в космос полетел за деньги. Почему футболистом за деньги он не может стать?

nkveres.com

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин раскрыл подробности проекта "Футбольный турист", по которому любой, кто выиграет аукцион, сможет стать игроком клуба.

"Футбольный турист" – это идея одного из известных ровенских журналистов. Мы не сразу приняли решение попытаться ее реализовать.

Это проект о мечте. Кто-то не смог стать профессиональным футболистом. Мы предлагаем такой шанс. Второе – мы стараемся быть самоокупаемыми. Третье – нам нужны проекты, вызывающие интерес. Вызвать любые эмоции – это хорошо. Будут ли у нас предложения – уверен, что будут. Давайте посмотрим, кто примет участие в аукционе.

Для этого нужно уплатить заявочный взнос. 50 тысяч гривен в благотворительный фонд Veres Future. Затем – торги в прямом эфире. Стартовая цена 500 тысяч гривен. Кто выиграл торги – тот проходит медосмотр. Если человек проходит медосмотр успешно – подписываем контракт. Далее у будущего футболиста есть обязательство принимать участие в тренировках. Этот игрок будет в заявке. Это будет медийная история. А потом все зависит от самого человека, как он будет выигрывать конкуренцию в команде за место на поле. Как это случилось с Дмитрием Поворознюком в матче плей-офф, когда он вышел и почти голевую передачу отдал. Это не предвидишь и не пропишешь в сценарии.

К 25 августа отбор должен завершиться, и мы примем решение. В космос человек полетел за деньги. Почему футболистом за деньги он не может стать?", - сказал Надеин.

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
НК Верес

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