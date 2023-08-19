Лалатович: Это только мой 4-й матч в Украине. Я знакомлюсь с философией футбола и с командами

Главный тренер "Зари" Ненад Лалатович рассказал об игре 4-го тура УПЛ с "Александрией" (0:0) .

– В первом тайме соперник играл лучше. Создал несколько моментов, но не стопроцентных. Мы работали в обороне очень организованно. Было желание работать на контратаках. Хотели отдать им мяч в первой половине игры, а во второй перехватить инициативу. Во втором тайма играли более агрессивно, чем "Александрия". В конце поединка добавили, создали несколько моментов, но не было нужной концентрации на финальной стадии атак. Счет, в целом, закономерен.

Это только 4-й мой матч в Украине. Я знакомлюсь с философией украинского футбола, с командами. Когда у нас вернутся травмированные Бутко, Данченко, мы станем сильнее. Ждем их возвращения.

- Смотрели ли вы поединки "Славии" с "Днепром-1"?

- Да. Смотрели обе игры. "Славия" забила быстрый гол. Это придало им уверенность. Команда из Праги – очень агрессивная. Действует близко к игрокам. У нее очень хороший в прессинг. Центральные защитники не боятся действовать один в один. Нам нужно быть очень дисциплинированными, играть компактно и выдержать единоборства. Моменты у нас будут.

На стадионе была очень хорошая атмосфера, придет много болельщиков. Наши ребята, наверное, забыли, как играть при полных трибунах. Надеемся, что ситуация в Украине изменится, но наши болельщики смогут приходить на стадион. Желаю нам этого от всего сердца.