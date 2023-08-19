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Сабо: В составе Динамо выделю только Бражко - его в итоге купят евопейские клубы
А вот ребят уровня Шевченко и Реброва в нынешнем Динамо нет
Фото: ФК Динамо
Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о потенциале нынешних игроков киевлян.
- Кого на ваш взгляд, способен в скором времени проявить себя, чтобы уехать в зарубежный клуб?
- Не буду лукавить, перспективных ребят такого уровня, как Шевченко и Ребров, в нынешнем "Динамо" нет. Выделить пока что пока особо некого. Есть футболисты, которые уже достигли своего потолка и не прогрессируют.
Единственный, кого я выделю, это Владимир Бражко. Мне кажется, этот футболист прогрессирует и растет в мастерстве. За ним охотятся европейские клубы. И его в итоге купят.
Но я тут согласен с президентом "Динамо" Игорем Суркисом, который не хочет продавать футболистов по низкой цене. Потому что продать за копейки можно, но потом что делать?
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