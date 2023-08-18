Верес — Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.08.2023

В прошлом туре "волки" имели неудачный выезд в Ковалевку, где уступили "Колосу". Поэтому они примут в родных стенах "Ворсклу" и попытаются одержать победу. Полтавчане сейчас являются аутсайдерами чемпионата (два поражения в двух матчах) и даже ничья станет для них весомым результатом.

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УПЛ. 4 тур

Ровно. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле — Анастасия Романюк. Арбитр VAR — Дмитрий Бондаренко

“Верес” 15:00 “Ворскла”

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Новости "Вереса"

Ровенский клуб совершенно неуверенно начал новый сезон УПЛ — лишь 1 очко в трех матчах. При этом подопечные Лавриненко смогли забить лишь 1 гол — в домашнем поединке против донецкого "Шахтера". Скорее всего, команда и коуч до сих пор проходят взаимную адаптацию, где привыкают к тренерским требованиям и возможной реализации замыслов на поле. И "Ворскла" — довольно равный соперник — прекрасно подходит для того, чтобы наконец создать праздник для болельщиков на "Авангарде".

Команде не смогут помочь Дахновский и Ющишин, которые проходят реабилитацию после травм.

Ориентировочный состав "Вереса": Паст, Шевченко, Вовченко, Курко, Гакман, Кухарук, Кучеров, Дахновский, Яго, Близниченко, Марусич

Новости "Ворсклы"

Полтавская "Ворскла" сейчас в ужасном положении — два поражения в двух поединках в чемпионате (третий матч перенесен). Также к этому добавляется вылет из Лиги Конференций от грузинской "Дилы". В общем положение подопечных Виктора Скрипника довольно затруднительное — нужно что-то решать, чтобы остаться в УПЛ в следующем сезоне.

Также отметим, что после поражения от "Зари" пошли слухи об отставке тренера полтавчан. Но он пока остается на своем месте и готовит команду к матчу в Ровно.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Пердута, Павлюк, Чеснаков, Крупский, Челядин, Скляр, Кане, Юрченко, Бацула, Степанюк

“Верес”-”Ворскла”. Статистика личных встреч

"Верес" и "Ворскла" играли между собой трижды. Команда из Ровно выиграла лишь однажды, два матча завершились вничью. Разница мячей — 5:4 в пользу "Вереса".

“Верес”-”Ворскла”. Последние матчи команд

"Верес" стартовал в новом сезоне с домашнего поражения от дебютанта УПЛ "Полесья" со счетом 2:0. Затем ровенчане на том же "Авангарде" добились ничьей 1:1 в игре с "Шахтером". А дальше было поражение на выезде от "Колоса" — 0:2.

Значительно хуже положение сейчас у "Ворсклы". В стартовом матче сезона полтавчане на выезде проиграли 1:4 львовскому "Руху", а затем было домашнее поражение от "Зари" — 1:2.

“Верес”-”Ворскла”. Турнирное положение команд

Сейчас "Ворскла" находится на дне турнирной таблицы. "Верес" не намного выше — тринадцатая строчка. Но это только старт сезона и позиции еще могут измениться.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Рух 3 3 0 0 7-2 +5 9 0 2 Шахтер 3 2 1 0 5-3 +2 7 0 3 Колос 3 2 1 0 4-0 +4 7 0 4 ФК Александрия 4 2 1 1 3-2 +1 7 0 5 Динамо 2 2 0 0 8-3 +5 6 0 6 Кривбасс 3 2 0 1 5-2 +3 6 0 7 Черноморец 3 2 0 1 4-2 +2 6 0 8 Полесье 4 2 0 2 5-4 +1 6 0 9 СК Днепр-1 2 1 1 0 3-2 +1 4 0 10 Заря 4 1 1 2 4-6 -2 4 0 11 ЛНЗ 4 1 0 3 4-6 -2 3 0 12 Оболонь 3 0 1 2 2-6 -4 1 0 13 Верес 3 0 1 2 1-5 -4 1 0 14 ФК Минай 3 0 1 2 2-8 -6 1 0 15 Металлист 1925 2 0 0 2 1-3 -2 0 0 16 Ворскла 2 0 0 2 2-6 -4 0 0

“Верес”-”Ворскла”. Ставка и коэффициенты

“Верес”-”Ворскла”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Вереса" 1:0. Ничья с "Шахтером" и поражение от "Колоса" могут зарядить футболистов на успех. Поэтому команда Сергея Лавриненко будет иметь минимальное преимущество.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша