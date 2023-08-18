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Верес — Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.08.2023
Верес — Ворскла: Прогноз и анонс матча ⋉ 19.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
nkveres.com
В прошлом туре "волки" имели неудачный выезд в Ковалевку, где уступили "Колосу". Поэтому они примут в родных стенах "Ворсклу" и попытаются одержать победу. Полтавчане сейчас являются аутсайдерами чемпионата (два поражения в двух матчах) и даже ничья станет для них весомым результатом.
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УПЛ. 4 тур
Ровно. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле — Анастасия Романюк. Арбитр VAR — Дмитрий Бондаренко
“Верес” 15:00 “Ворскла”
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports
Новости "Вереса"
Ровенский клуб совершенно неуверенно начал новый сезон УПЛ — лишь 1 очко в трех матчах. При этом подопечные Лавриненко смогли забить лишь 1 гол — в домашнем поединке против донецкого "Шахтера". Скорее всего, команда и коуч до сих пор проходят взаимную адаптацию, где привыкают к тренерским требованиям и возможной реализации замыслов на поле. И "Ворскла" — довольно равный соперник — прекрасно подходит для того, чтобы наконец создать праздник для болельщиков на "Авангарде".
Команде не смогут помочь Дахновский и Ющишин, которые проходят реабилитацию после травм.
Ориентировочный состав "Вереса": Паст, Шевченко, Вовченко, Курко, Гакман, Кухарук, Кучеров, Дахновский, Яго, Близниченко, Марусич
Новости "Ворсклы"
Полтавская "Ворскла" сейчас в ужасном положении — два поражения в двух поединках в чемпионате (третий матч перенесен). Также к этому добавляется вылет из Лиги Конференций от грузинской "Дилы". В общем положение подопечных Виктора Скрипника довольно затруднительное — нужно что-то решать, чтобы остаться в УПЛ в следующем сезоне.
Также отметим, что после поражения от "Зари" пошли слухи об отставке тренера полтавчан. Но он пока остается на своем месте и готовит команду к матчу в Ровно.
Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Пердута, Павлюк, Чеснаков, Крупский, Челядин, Скляр, Кане, Юрченко, Бацула, Степанюк
“Верес”-”Ворскла”. Статистика личных встреч
"Верес" и "Ворскла" играли между собой трижды. Команда из Ровно выиграла лишь однажды, два матча завершились вничью. Разница мячей — 5:4 в пользу "Вереса".
“Верес”-”Ворскла”. Последние матчи команд
"Верес" стартовал в новом сезоне с домашнего поражения от дебютанта УПЛ "Полесья" со счетом 2:0. Затем ровенчане на том же "Авангарде" добились ничьей 1:1 в игре с "Шахтером". А дальше было поражение на выезде от "Колоса" — 0:2.
Значительно хуже положение сейчас у "Ворсклы". В стартовом матче сезона полтавчане на выезде проиграли 1:4 львовскому "Руху", а затем было домашнее поражение от "Зари" — 1:2.
“Верес”-”Ворскла”. Турнирное положение команд
Сейчас "Ворскла" находится на дне турнирной таблицы. "Верес" не намного выше — тринадцатая строчка. Но это только старт сезона и позиции еще могут измениться.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Рух
|3
|3
|0
|0
|7-2
|+5
|9
|0
|2
|Шахтер
|3
|2
|1
|0
|5-3
|+2
|7
|0
|3
|Колос
|3
|2
|1
|0
|4-0
|+4
|7
|0
|4
|ФК Александрия
|4
|2
|1
|1
|3-2
|+1
|7
|0
|5
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|8-3
|+5
|6
|0
|6
|Кривбасс
|3
|2
|0
|1
|5-2
|+3
|6
|0
|7
|Черноморец
|3
|2
|0
|1
|4-2
|+2
|6
|0
|8
|Полесье
|4
|2
|0
|2
|5-4
|+1
|6
|0
|9
|СК Днепр-1
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|0
|10
|Заря
|4
|1
|1
|2
|4-6
|-2
|4
|0
|11
|ЛНЗ
|4
|1
|0
|3
|4-6
|-2
|3
|0
|12
|Оболонь
|3
|0
|1
|2
|2-6
|-4
|1
|0
|13
|Верес
|3
|0
|1
|2
|1-5
|-4
|1
|0
|14
|ФК Минай
|3
|0
|1
|2
|2-8
|-6
|1
|0
|15
|Металлист 1925
|2
|0
|0
|2
|1-3
|-2
|0
|0
|16
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|2-6
|-4
|0
|0
“Верес”-”Ворскла”. Ставка и коэффициенты
“Верес”-”Ворскла”. Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Вереса" 1:0. Ничья с "Шахтером" и поражение от "Колоса" могут зарядить футболистов на успех. Поэтому команда Сергея Лавриненко будет иметь минимальное преимущество.
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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