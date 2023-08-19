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Верес – Ворскла. Смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Встретятся команды из текущего дна турнирной таблицы
Фото: Олександр Приходько
"Ворскла" находится на 16 месте в УПЛ, не имея ни одного очка в таблице. "Верес" идет на 13 месте, ведь за три матча однажды все-таки сыграл вничью. Сегодня они встретятся в очном противостоянии в Ровно с целью оттолкнуться от дна турнирки.
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Матч состоится в субботу, 19 августа. Стартовый свисток главной арбитрини матча Анастасии Романюк запланирован на 15:00.
Прямую видеотрансляцию можно посмотреть на таких OTT-платформах, как MEGOGO, Киевстар ТВ, Setanta Sports. В частности, бесплатно можно смотреть в этой новости.
Также будет доступна текстовая прямая трансляция на сайте UA-Футбол>>>.
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