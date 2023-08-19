  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес – Ворскла. Смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес – Ворскла. Смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Встретятся команды из текущего дна турнирной таблицы

Верес – Ворскла. Смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: Олександр Приходько

Новина українською

"Ворскла" находится на 16 месте в УПЛ, не имея ни одного очка в таблице. "Верес" идет на 13 месте, ведь за три матча однажды все-таки сыграл вничью. Сегодня они встретятся в очном противостоянии в Ровно с целью оттолкнуться от дна турнирки.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч состоится в субботу, 19 августа. Стартовый свисток главной арбитрини матча Анастасии Романюк запланирован на 15:00.

Прямую видеотрансляцию можно посмотреть на таких OTT-платформах, как MEGOGO, Киевстар ТВ, Setanta Sports. В частности, бесплатно можно смотреть в этой новости.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Верес - Ворскла
Смотреть трансляцию

Также будет доступна текстовая прямая трансляция на сайте UA-Футбол>>>.

По теме
yellow-arrow
Лунев: На Шахтер серьезно настраиваемся – хотим победить дома
yellow-arrow
Сабо: В составе Динамо выделю только Бражко - его в итоге купят евопейские клубы
yellow-arrow
Пытались, но не смогли. Заря — Александрия 0:0. Видеообзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Верес (Ровно) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
19.08.2023 в 10:22
Верес выиграет
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде