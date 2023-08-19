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Рух - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
Встречаются две команды, которые можно назвать открытием стартового сезона. "Рух" не просто удивил, а поразил зрителей тремя победами подряд. "Колос" потерял очки в стартовом туре, но затем дважды победил. До сих пор не пропускал в текущем розыгрыше УПЛ.
Теперь эти две стихии попытаются удивить друг друга в очном поединке. Матч состоится в субботу, 19-го августа 2023-го года, в 19:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит Суспільне и YouTube-канал "УПЛ ТВ".
Смотреть бесплатно можно в этой новости.
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УПЛ. Четвертый тур. 19.08.2023
Львов. "Арена Львов"
Арбитр в поле – Владимир Новохатний
"Рух" 19:00 "Колос"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Суспільне, Спорт 1, YouTube
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