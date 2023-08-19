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Металлист 1925 – Минай. Смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Поединок аутсайдеров
upl.ua
"Металлист-1925" находится на 15 месте в УПЛ, не имея ни одного очка в таблице. "Минай" идет на 14 месте - за три тура он сыграл вничью раз, против "Днепра-1". Сегодня команды встретятся в очном противостоянии с целью подняться выше в таблице.
Все самые яркие моменты матча в режиме Live в
Матч состоится в субботу, 19 августа. Стартовый свисток запланирован на 17:00.
Прямую видеотрансляцию можно посмотреть на таких OTT-платформах, как MEGOGO, Киевстар ТВ, Setanta Sports.
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