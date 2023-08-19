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В поисках себя. ФОТОрепортаж с матча Заря - Александрия 0:0
Без результативных ударов, но не без искорки
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Заря" плохо начала сезон, но постепенно команда Ненада Лалатовича набирает темп. По крайней мере, ничью с "Александрией", на старте сезона показывающей добротный футбол, можно считать неплохим результатом.
Игра не была слишком богата на яркие моменты, но наш фотокорреспондент Алина Ерофеева даже в таких условиях нашла интересные, красивые кадры. Их и предлагаем к просмотру в фотогалерее.
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