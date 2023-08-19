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Днепр-1 - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Олександр Приходько
У "Оболони" продолжается график матчей с очень сложными соперниками. После "Колоса", "Динамо" и "Черноморца" новичок УПЛ попытается остановить "Днепр-1". Хотя, скорее, надо говорить о том, сумеет ли сам "Днепр-1" не оступиться? Потому что команда у Александра Кучера кадрово подобрана хорошо. Но с игровыми идеями есть проблемы.
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Матч 4-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 20-го августа, в 15:00 в городе Ужгород на местном стадионе "Авангард". Онлайн прямую видеотрансляцию матча обеспечит общедоступный телеканал "УНИАН", а также YouTube-канал FootballHab.
Если у вас не будет возможности смотреть видеоэфир, предлагаем следить за происходящим на поле с помощью текстовой онлайн трансляции от матч-центр UA-Футбол >>>
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