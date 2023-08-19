УПЛ. Верес — Ворскла 1:2. Неожиданный, но закономерный результат

Полтавчане приехали в Ровно в ранге явного аутсайдера. "Ворскла" проиграла оба матча — сначала были бесславные 4:1 во Львове против "Руха", а затем — 1:2 с "Зарей". Поэтому им нужно было во что бы то ни стало бороться за важные очки. Также встреча этих клубов отличается первым за два года появлением на поле Анастасии Романюк — второго в истории УПЛ арбитра (первой является Екатерина Монзуль). Еще этот матч должен был стать фактором объединения, ведь сегодня утром страна-террорист нанесла подлый удар по Драмтеатру в Чернигове.

Хозяева поля рванули вперед с первой же минуты. Первый же момент получил Денис Балан, который пробил головой над воротами после углового. Защитник "волков" получил болезненный удар в лицо в матче с "Полесьем" и имел проблемы с носом, из-за чего пропустил матч с "Шахтером", но он вернулся в стартовый состав к счастью для Скрипника. Еще через мгновение Исенко потревожил Владислав Шарай, однако кипер "зелено-белых" вытащил выстрел в ближний угол.

"Верес" пытался играть через комбинации в собственной штрафной, за что жестоко поплатился: на 6-й минуте Степанюк прострелил в одно касание в дальний угол от Кучерова, но по собственным воротам — 0:1. "Волки" не были согласны с таким огорчением и пошли вперед. Удары Марусича и Яго могли бы исправить досадную ошибку, однако Исенко сыграл в этих ситуациях на все сто.

На 18-й минуте "Ворскла" удвоила преимущество: Скляр пробил из центральной зоны по воротам Паста, кипер неудачно парировал мяч на Юрченко, и тот расстрелял вратаря "Вереса" — 0:2. Однако через 2 минуты Исенко, Чеснаков и Павлюк неудачно разыграли комбинацию под прессингом соперника и потеряли мяч, чем воспользовался Станислав Шарай и пробил в пустые ворота — 1:2. Этот курьезный гол завершил результативную и удивительно активную 20-минутку несмотря на жару в Ровно. В дальнейшем до перерыва команды обменивались остротой (вспомним прострел Сантаны над воротами с подачи Юрченко), но без реализации. При этом "ворскляне" дважды получали предупреждения — Челядин и Сантана фолили против соперника перед собственной штрафной площадкой.

Второй тайм начался с непонятной ситуации — Степанюк упал в борьбе против Яго на правом фланге защиты, после чего не сдержался и накричал на арбитра Анастасию Романюк. Однако после просмотра VAR предупреждение получил Скляр. После этого "Верес" проснулся и начал давление на ворота гостей — Станислав Шарай, Близниченко и Марусич получили по моменту, но столкнулись с хорошей реакцией Исенко или собственной неточностью.

Вторая половина встречи отличалась силовой борьбой с кучей фолов, травм и карточек. От этого страдали игроки обеих команд — так с поля ушли Сантана и Балан. Также "Верес" имел еще один момент — Станислав Шарай не смог сделать дубль на "Авангарде", пробив точно во вратаря. За последние 10 минут "волки" имели еще несколько возможностей сравнять счет, однако столкнулись с проблемами — Марусич получил прямое удаление за удар Исенко ногой в лицо, а гол Гайдучика отменили из-за офсайда. В итоге — 1:2 и "Ворскла" добывает первую победу в новом сезоне УПЛ, а "Верес" и дальше шагает по чемпионату без побед. Результат вполне закономерен, хоть и ожидания изначально были совсем другими.

УПЛ. 4 тур

19 августа. Ровно. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле — Анастасия Романюк. Арбитр VAR — Дмитрий Бондаренко

“Верес” — “Ворскла” 1:2

Голы: С. Шарай 20 — Кучеров 6 (автогол), Юрченко 18

"Верес": Паст, Балан (Гакман 64), Курко, Вовченко, Шевченко, Кучеров, С. Шарай (Свитюха 79), Близниченко (Гайдучик 85), Яго (Гагун 79), В. Шарай, Марусич

Запасные: Когут, Коркодим, Гагун, Жулио Сезар, Хондак, Кучеренко, Гакман, Кухарук, Гайдучик, Свитюха

"Ворскла": Исенко, Пердута, Сантана (Рамирес 74), Чеснаков, Бацула, Павлюк, Скляр, Кане, Юрченко (Тиагуиньо 83), Челядин (Нестеренко 67), Степанюк

Запасные: Ермолов, Рамирес, Хрипчук, Тиагуиньо, Нестеренко, Кулаковский, Черныш

Предупреждения: Шевченко 63 — Челядин 31, Сантана 45+2, Скляр 48, Нестеренко 72, Кане 81

Удаление: Марусич 89 (прямая красная)