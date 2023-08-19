Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла драматично привезла себе гол в матче с Вересом
Полтавчане "постарались", чтобы гол в их ворота случился
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Сегодня "Ворскла" в матче УПЛ встречается с ровенским "Вересом". На 20-й минуте матча команда привезла в свои ворота драматический гол.
Чеснаков с голкипером неудачно разыграли удар от ворот. Игрок отпасовал на Исенко, а тот отдал неудобную передачу на линии штрафной на партнера.
Голкипер побежал к мячу и пытался его выбить, но попал в Чеснакова. В итоге "круглый" оказался у Станислава Шарая, который с близкого расстояния пробил под перекладину.
Популярное сейчас
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО
- Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.08.2023
- Первый гол и первый ассист Кейна. Вердер - Бавария 0:4. Обзор матча и видео голов
- Встреча лидеров УПЛ, Динамо в Одессе и старт Серии А. Расписание матчей на 18 - 20 августа
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО