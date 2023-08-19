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Ворскла драматично привезла себе гол в матче с Вересом

Премьер-лига
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Полтавчане "постарались", чтобы гол в их ворота случился

Ворскла драматично привезла себе гол в матче с Вересом

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Сегодня "Ворскла" в матче УПЛ встречается с ровенским "Вересом". На 20-й минуте матча команда привезла в свои ворота драматический гол.

Чеснаков с голкипером неудачно разыграли удар от ворот. Игрок отпасовал на Исенко, а тот отдал неудобную передачу на линии штрафной на партнера.

Голкипер побежал к мячу и пытался его выбить, но попал в Чеснакова. В итоге "круглый" оказался у Станислава Шарая, который с близкого расстояния пробил под перекладину.

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В статье: Ворскла (Полтава) Верес (Ровно) УПЛ
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