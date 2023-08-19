Наиграли, затолкали, выстрадали. Металлист 1925 - Минай 1:0

К очному матчу 4-го тура между собой и "Металлист 1925" и "Минай" подходили без радости добытых побед. "Металлист" проиграл в обеих своих поединках (одна игра была перенесена) проиграл, а "Минай" из трех матче смог вынести только одну ничью.

Обе команды расположились рядышком в подвале таблицы. И пускай на старте сезона таблица условно формальна, а плотность велика, вряд ли кому хочется сразу же вешать себе ярлык "борца за выживание".

Поэтому, битва за 6 очков, или просто за 3, но победа позволяла-бы обоим соперникам сразу же переместится поближе к серединке таблицы.

Тренерский дуэт харьковской команды выставил вполне прогнозируемый состав. Травмированного Бычека заменил Вачебирадзе, ударную тройку составили Юсов и Русин на флангах, с Сидоровым на острие.

У Шарана традиционно были некоторые изменения. На лавку присел Солдат, который выходил в двух последних матчах, зато восстановился после травмы и занял место в основе основной форвард Вишневский.

Начали команды довольно поровну. Несмотря на жару (в Киеве показывали +32) поначалу было много борьбы, попыток навязать свою игру и некоторой активности, которая, впрочем происходила больше в центре поля.

Первый неплохой удар прошел от "Миная" - Панасенко стрельнул метров с 25-ти неудобно для кипера, но Мозиль все-таки успел кое-как сложиться и отбить мяч.

Правда, уже через пару минут Панасенко получил травму и уже на 14-й ушел с поля, уступив место Одарюку.

Ну а по игре, харьковчане постепенно все-таки прибрали инициативу, и сквозь борьбу в центре поля в середине тайма ближе к концовке начали выходить. Выходить даже не на моменты, а на подходы. Прошли пара навесов и прострелов на Сидорова, в одном из которых форвард должен был замыкать, но видимо сам не ожидал, что мяч до него все-таки дойдет, и ковырнул мимо.

Были еще пара потенциально интересных ударов у обеих команд из-за пределов штрафной, но хоть и красиво летело, но больше для разогрева киперов и фотокорреспондентов.

На второй тайм Шаран выпустил Булезу, но от этой замены, как и последующих в составе "Миная" толку было мало.

Второй тайм также начался сумбурно и рвано. Снова обе команды попытались было заявить свое я (Кравчук пробил головой после ошибки Мозиля на выходе, но не попал, а затем Ткачук классно стрельнул издалека, но также чуть мимо), но ближе к середине инициативу снова начали забирать хозяева.

Харьковчане искали подходы, пробовали что-то выискать в атаке, однако видимо увлекшись, чуть не привезли в свои ворота. Юсов обрезался в центре поля, закарпатцы перехватили, быстро вывели на ударную Вишневского, который хоть и с острого угла, но метров с 10-ти не смог в ближнем бою переиграть Мозиля.

Это был лучший момент гостей за весь матч. Лучший, и нереализованный, за что подопечные Шарана и были наказаны. Буквально через 5 минут Русин пробил издалека, Бандура мяч не зафиксировал, Сидоров налетел и поборолся с вратарем, круглый отскочил к Дмитренко, который и затолкал его в сетку.

В целом, даже без этого эпизода Бандура, который был признан лучшим игроком прошлого утра провел не лучший матч – не всегда фиксировал мяч после дальних ударов, отбивал перед собой, и одна из таких помарок и привела к голу.

Шаран на концовку перешел на игру в два форварда, в последние минуты гости поддавили, но в целом, харьковчане отбились от этого навала вполне уверенно.

1:0. Не самая яркая игра, но харьковчане больше хотели и свой гол все-таки затолкали. Первая победа "Металлиста 1925", в то время как команда Шарана остается в подвале таблице.

4-й тур УПЛ, сезон 2023/24

19 августа, Киевская область, стадион "Левый Берег"

Судья: Клим Заброда (Сумы)

"Металлист 1925" (Харьков) – ФК "Минай" 1:0

Голы: Дмитренко (71)

Предупреждения: Ткачук, Жичиков - Вишневский

"Металлист 1925": Мозиль, Жичиков, Ткачук Евгений, Безуглый, Капинус, Габелок, Русин (Чирук, 79), Ткачук Андрей (Кравченко, 89), Вачиберадзе (Мартынюк, 89), Юсов (Дмитренко, 67), Сидоров

ФК "Минай": Бандура, Немчанинов (Колесник, 82), Чуев, Кравчук, Дмитрук, Рогозинский (Булеза, 46), Панасенко (Одарюк, 14, Гечев, 82), Твердохлеб, Витенчук, Петько (Ралюченко, 76), Вишневский