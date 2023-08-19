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Кривбасс — Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс — Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
fckryvbas.com
Команда из Кривого Рога показала домашний мастер-класс в игре против "ЛНЗ". И теперь на экзамен к "Кривбассу" едут действующие чемпионы Украины. Победа над "Шахтером" будет для хозяев поля особенно сладкой, ведь "бело-красно-черные" еще никогда не добывали хотя бы одно очко.
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Поединок "Кривбасс" — "Шахтер" состоится в воскресенье, 20 августа, на стадионе "Горняк" в Кривом Роге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Прямую видеотрансляцию покажут ОТТ-сервисы MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ. Просмотр матча — бесплатный.
Если вы не сможете смотреть видеоэфир, присоединяйтесь к текстовой трансляции на сайте UA-Футбол. А после финального свистка вы сможете прочитать аналитический отчет и посмотреть видеообзор с самыми интересными моментами встречи.
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