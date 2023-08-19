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Ворскла все же смогла. Верес - Ворскла 1:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Верес - Ворскла ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 19.08.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Ворскла все же смогла. Верес - Ворскла 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Верес"

Новина українською

В рамках 4-го тура УПЛ "Верес" принимал "Ворсклу". Полтавский клуб одержал свою первую победу в чемпионате.

На 6 минуте "Ворскла" открыла счет после прострела Степанюка с фланга. Неудачно сыграл Кучеров, и переправил мяч в свои ворота.

На 18 минуте Владлен Юрченко удвоил преимущество "зелено-белых". Скляр пробил из-за пределов штрафной, голкипер парировал, но полузащитник оказался там где нужно.

Через 2 минуты Шарай воспользовался ошибкой игроков "Ворсклы" и забил курьезный гол.

Для ровенчан это был 150-й матч в УПЛ. Баланс их игр такой: +41=38-71, мячи: 141-213. С другой стороны, полтавчане отпраздновали свой юбилей - 270-ю победу в Чемпионате Украины.

УПЛ. 4 тур

19 августа. Ровно. Стадион "Авангард"

"Верес" - "Ворскла" 1:2

Голы: С. Шарай 20 - Кучеров 6 (автогол), Юрченко 18

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В статье: Ворскла (Полтава) Верес (Ровно)
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