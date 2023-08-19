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Скрипник: Победа позволит нам прийти в себя после вылета из еврокубков
Наставник "Ворсклы" доволен результатом
ФК "Верес" / Автор невідомий
Главный тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал
"Хочу поблагодарить обе команды, которые играли на победу в очень непростых условиях. После двух поражений этот матч для нас - как хорошая таблетка.
Матчи с "Вересом" для нас всегда непросты. Но игрой я доволен. Особенно тем, как мы играли без мяча. Сегодня мы все свои шансы использовали.
Победа позволит нам прийти в себя после вылета из еврокубков. Каждая игра для нас – как финал. Мы сражаемся", - рассказал Скрипник.
Эта победа стала первой для полтавской команды в рамках текущей кампании.
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