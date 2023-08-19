Скрипник: Победа позволит нам прийти в себя после вылета из еврокубков

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал победу над ровенским "Вересом" в рамках 4-го тура УПЛ.

"Хочу поблагодарить обе команды, которые играли на победу в очень непростых условиях. После двух поражений этот матч для нас - как хорошая таблетка.

Матчи с "Вересом" для нас всегда непросты. Но игрой я доволен. Особенно тем, как мы играли без мяча. Сегодня мы все свои шансы использовали.

Победа позволит нам прийти в себя после вылета из еврокубков. Каждая игра для нас – как финал. Мы сражаемся", - рассказал Скрипник.