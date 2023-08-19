  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лавриненко: Ворскла - еще недавно играла в еврокубках. Мы - только строим команду
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лавриненко: Ворскла - еще недавно играла в еврокубках. Мы - только строим команду

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Верес" считает, что результат не по игре

Лавриненко: Ворскла - еще недавно играла в еврокубках. Мы - только строим команду

ФК "Верес" / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер ровенского "Вереса" Сергей Лавриненко прокомментировал поражение от полтавской "Ворсклы" в рамках 4-го тура УПЛ.

"Трудно проигрывать такие игры. Трудно упрекнуть за что-то команде. Мы создавали моменты, били по воротам.

Понимали, что соперник – непростой. "Ворскла" – еще недавно играла в еврокубках. Мы – только строим команду. Тем не менее, нам многое сегодня удалось. Помимо результата. Не лез мяч в ворота. Так бывает, что соперник реализовал все полумоменты. А мы не вытеснили максимум из созданного.

Двигаемся дальше. Будем сильнее. Проиграли не по игре. Но результат – на табло.

Мы делаем много работы, многое анализируем, учим. Но результат состоит из малейших мелочей. Важен класс футболистов. Не соперник создал моменты, а мы сами себе.

Поверьте, с каждой игрой ребята ощущают свои моменты. Если есть игра – результат придет. Надо понимать, что времени на работу у меня было очень мало. Поэтому будем работать.

Относительно возможного усиления – от моего желания ничего не зависит. Все хотят забивного нападающего. Но у нас, к сожалению, нет финансовой возможности взять нападающего за большие деньги. Поэтому работаем с тем, что есть. Многое уделяем внимание игре в завершающей стадии. Но можно забить тысячу пенальти на тренировке, а в игре мяч не пойдет в ворота.

Денис Балан сегодня получил повреждение. Пока не знаем, насколько серьезное. Проблема с икроножной мышцей.

У нас есть кадровые проблемы из-за травм. Роман Гагун, например, уже где только не играл. Но мы не жалуемся. Это делает нас сильнее", – рассказал Лавриненко.

По теме
yellow-arrow
Металлист 1925 - Минай 1:0. Обзор матча и видео гола
yellow-arrow
Скрипник: Победа позволит нам прийти в себя после вылета из еврокубков
yellow-arrow
Ворскла все же смогла. Верес - Ворскла 1:2. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Верес (Ровно) Сергей Лавриненко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Верес"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде