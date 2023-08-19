УПЛ. Рух - Колос 1:1. Стихия против стихии

"Динамо", "Шахтер", "Днепр-1", "Заря" – это наши топ-команды, но в начале сезона сложилась ситуация, что два места в тройке лидеров захватили неожиданные претенденты. "Рух" и "Колос". И в четвёртом туре они играли между собой. Кто бы как ни относился к этим командам, а ситуация заставляла называть это противостояние битвой за единоличное лидерство.

Обе команды в этом сезоне пытаются играть от себя. То есть используя свои сильные стороны, а не ожидая ошибок соперников. Нечто похожее мы увидели и в первом тайме отчетного поединка, когда "Рух" пытался "пласировать" между линиями и при первой же возможности искать впереди Климчука. А "Колос" использовал мастерство игроков основного состава, при этом максимально упрощая игру. Выходило неплохо как у одних, так и у других.

Почти голевую ситуацию на стартовом отрезке соорудили Мякушко и Демченко. Первый вырезал в штрафную, а второй замыкал с близкого расстояния, но с не настроенным на створ ворот прицелом. Более акцентированно впоследствии пробивал Безбородько, но у него была худшая позиция, чем у Демченко. Поэтому Ледвей спокойно накрыл мяч.

Осознав, что соперник начал без разведки, "Рух" тоже пошел вперед. Игра часто шла через Плюмана и Эдсона, которые не боялись обыгрывать соперников, но понимали, когда нужно вовремя отдать пас. В одном из моментов бразилец сам хотел забить, однако Фесюн караулил. Так же, как и при ударе Климчука чуть позже. По количеству моментов "Рух" догнал соперника.

Но ведь ковалевцы шагнули вперед благодаря качеству. Широкая позиционная атака увенчалась точной передачей Ориховского с глубины на дальнюю штангу на Цурикова, Сыч не удержал своего оппонента, за что поплатилась вся команда.

"Рух" правильно использовал перерыв: не только для отдыха, но и для улучшения психологического состояния. На второй тайм хозяева вышли очень заведенными, что сразу дало свои плоды. Климчук бил с линии штрафной – не забил. Отабор "закручивал" со штрафного – не забил. А вот Слюбик после подачи углового избрал правильную позицию и несильным, но очень точным ударом восстановил паритет.

Это событие немного успокоило матч. Но ненадолго. Осознав, что есть возможность не просто не проиграть, а выиграть, обе команды пошли вперед уже на финальном отрезке встречи. Ильин и Цуриков угрожали воротам "Руха". А на противоположной стороне поля старался вездесущий Климчук.

Собственно, именно Юрий заработал на себе удаление Золотова, который в центре поля грубым подкатом сбил нападающего. Уже в такой ситуации "Колос" о победе не думал. А "Рух" попытался вырвать три очка, но не смог.

Стихия против стихии… Две команды, которые еще не проигрывали, не проиграли и в очном поединке. Но "Рух" впервые не выиграл, а "Колос" впервые пропустил.

УПЛ. 4-й тур. 19.08.2023

Львов. "Арена Львов"

Арбитр в поле: Владимир Новохатний (Киев)

"Рух" - "Колос" 1:1

Голы: Богдан Слюбик 56 - Андрей Цуриков 34

"Рух": Дмитрий Ледвий, Юрий Климчук, Остап Притула (Таллес Бренер 46), Уив Соломон-Отабор (Василий Рунич 79), Анже Плюман (Илья Квасница 62), Роман Дидык, Эдсон Фернандо (Денис Слюсар 75), Марко Сапуга, Алексей Сыч, Богдан Слюбик, Виталий Роман

"Колос": Кирилл Фесюн, Валерий Бондаренко, Никита Бурда, Александр Демченко (Олег Ильин 67), Андрей Цуриков, Павел Ориховский (Вадим Милько 90), Денис Безбородько (Антон Салабай 67), Валерий Лучкевич, Николай Золотов, Сергей Мякушко (Сергей Болбат 46), Андрей Богданов (Владислав Велетень 89)

Предупреждения: Эдсон Фернандо 67, Марко Сапуга 86, Василий Рунич 90+1 - Валерий Бондаренко 59, Никита Бурда 64, Андрей Богданов 85

Удаление: Николай Золотов 83