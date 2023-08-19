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Металлист 1925 - Минай 1:0. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
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Первая победа харьковской команды в этой кампании

Металлист 1925 - Минай 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

В рамках 4-го тура чемпионата Украины "Металлист 1925" минимально обыграл "Минай". Единственный гол в матче забил атакующий полузащитник номинальных хозяев поля Владислав Дмитренко – на 71-й минуте встречи. Эта победа стала первой для подопечных Олега Голодюка в нынешнем сезоне УПЛ. В свою очередь, команда Владимира Шарана продолжает идти без побед и занимает последнее место в турнирной таблице.

4-й тур УПЛ, сезон 2023/24

19 августа, Киевская область, стадион "Левый Берег"

Судья: Клим Заброда (Сумы)

"Металлист 1925" (Харьков) – ФК "Минай" 1:0

Голы: Дмитренко (71)

Предупреждения: Ткачук, Жичиков - Вишневский

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай
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