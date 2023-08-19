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Металлист 1925 - Минай 1:0. Обзор матча и видео гола
Первая победа харьковской команды в этой кампании
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В рамках 4-го тура чемпионата Украины "Металлист 1925" минимально обыграл "Минай". Единственный гол в матче забил атакующий полузащитник номинальных хозяев поля Владислав Дмитренко – на 71-й минуте встречи. Эта победа стала первой для подопечных Олега Голодюка в нынешнем сезоне УПЛ. В свою очередь, команда Владимира Шарана продолжает идти без побед и занимает последнее место в турнирной таблице.
4-й тур УПЛ, сезон 2023/24
19 августа, Киевская область, стадион "Левый Берег"
Судья: Клим Заброда (Сумы)
Голы: Дмитренко (71)
Предупреждения: Ткачук, Жичиков - Вишневский
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