Шаран: Игра Миная в атаке, конструктивные действия – это ужас

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал поражение от харьковского "Металлиста 1925" в рамках 4-го тура УПЛ.

"При плохой игре мы создали немало моментов. Жаль, что до перерыва получил травму конструктивный игрок середины поля Сергей Панасенко. Конечно игра в атаке, конструктивные действия – ужас. В защите еще более или менее действовали. Чтобы побеждать или хотя бы не уступать нужно забивать первыми. К сожалению мы не забили.

Готовились, что Одарюк выйдет на замену, но не думали, что так рано. В принципе, ничего эта замена не меняла в тактическом плане. В перерыве сделали замену и начали играть "5-4-1". Создали моменты, которые нужно просто реализовать. Если мы не забиваем, уже ждем, когда пропустим. Так и случилось. Хорошей игры не хватило, чтобы набрать очки", – рассказал Шаран.