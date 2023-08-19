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Шаран: Игра Миная в атаке, конструктивные действия – это ужас

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Миная" не удовлетворен игрой своих подопечных

Шаран: Игра Миная в атаке, конструктивные действия – это ужас

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал поражение от харьковского "Металлиста 1925" в рамках 4-го тура УПЛ.

"При плохой игре мы создали немало моментов. Жаль, что до перерыва получил травму конструктивный игрок середины поля Сергей Панасенко. Конечно игра в атаке, конструктивные действия – ужас. В защите еще более или менее действовали. Чтобы побеждать или хотя бы не уступать нужно забивать первыми. К сожалению мы не забили.

Готовились, что Одарюк выйдет на замену, но не думали, что так рано. В принципе, ничего эта замена не меняла в тактическом плане. В перерыве сделали замену и начали играть "5-4-1". Создали моменты, которые нужно просто реализовать. Если мы не забиваем, уже ждем, когда пропустим. Так и случилось. Хорошей игры не хватило, чтобы набрать очки", – рассказал Шаран.

В настоящее время "Минай" идет без побед и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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В статье: Владимир Шаран Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай
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Источник:
ФК "Минай"

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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
19.08.2023 в 21:32
Без легионеров и толковых украинских игроков пусть и на спаде в УПЛ делать нечего.Состав уровня 1 лиги.Какие вопросы?Готовьтесь пройти очищением в первой лиге.
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