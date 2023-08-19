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Шаран: Игра Миная в атаке, конструктивные действия – это ужас
Наставник "Миная" не удовлетворен игрой своих подопечных
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал
"При плохой игре мы создали немало моментов. Жаль, что до перерыва получил травму конструктивный игрок середины поля Сергей Панасенко. Конечно игра в атаке, конструктивные действия – ужас. В защите еще более или менее действовали. Чтобы побеждать или хотя бы не уступать нужно забивать первыми. К сожалению мы не забили.
Готовились, что Одарюк выйдет на замену, но не думали, что так рано. В принципе, ничего эта замена не меняла в тактическом плане. В перерыве сделали замену и начали играть "5-4-1". Создали моменты, которые нужно просто реализовать. Если мы не забиваем, уже ждем, когда пропустим. Так и случилось. Хорошей игры не хватило, чтобы набрать очки", – рассказал Шаран.
В настоящее время "Минай" идет без побед и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины.
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