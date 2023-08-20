Черноморец – Динамо: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

В воскресенье, 20 августа, одесский "Черноморец" в рамках 4-го тура УПЛ будет дома играть против киевского "Динамо".

Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.