Днепр-1 - Оболонь. Смотреть онлайн, LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Днепр-1" на фоне не совсем успешных еврокубковых результатов попытается снова не потерять очки в УПЛ. "Снова", потому что неделю назад днепряне не сумели победить аутсайдера "Минай". В этот раз еще один аутсайдер, но не менее опасный.

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Матч состоится в воскресенье, 20-го августа, в 15:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН. Также можно смотреть на YouTube. Бесплатно и без регистрации.

УПЛ. Четвертый тур. 20.082023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Николай Балакин

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, YouTube