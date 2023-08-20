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Днепр-1 - Оболонь. Смотреть онлайн, LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепр-1 - Оболонь: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 20.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Днепр-1 - Оболонь. Смотреть онлайн, LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" на фоне не совсем успешных еврокубковых результатов попытается снова не потерять очки в УПЛ. "Снова", потому что неделю назад днепряне не сумели победить аутсайдера "Минай". В этот раз еще один аутсайдер, но не менее опасный.

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Матч состоится в воскресенье, 20-го августа, в 15:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН. Также можно смотреть на YouTube. Бесплатно и без регистрации.

УПЛ. Четвертый тур. 20.082023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Николай Балакин

"Днепр-1" 15:00 "Оболонь"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, YouTube

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Трансляція матчу Дніпро-1 - Оболонь
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