Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 - Оболонь. Смотреть онлайн, LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Оболонь: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 20.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Олександр Приходько
"Днепр-1" на фоне не совсем успешных еврокубковых результатов попытается снова не потерять очки в УПЛ. "Снова", потому что неделю назад днепряне не сумели победить аутсайдера "Минай". В этот раз еще один аутсайдер, но не менее опасный.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч состоится в воскресенье, 20-го августа, в 15:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН. Также можно смотреть на YouTube. Бесплатно и без регистрации.
УПЛ. Четвертый тур. 20.082023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Николай Балакин
"Днепр-1" 15:00 "Оболонь"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, YouTube
Популярное сейчас
- Разыграют шесть вакантных мест. Сформировались все пары плей-офф раунда Лиги чемпионов
- АЕК Афины в упорной борьбе проходит Динамо Загреб и направляется в Плей-офф Лиги Чемпионов
- Новые-старые герои команды Пепа. АПЛ. Манчестер Сити – Ньюкасл Юнайтед 1:0
- Официально: Красников покинул Днепр-1
- Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО