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Черноморец – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Черноморец - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 20.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
"Динамо" предпочло бы перенести этот матч, но, как сказал Мирча Луческу, свободных дат в календаре не нашлось. А, может быть, не нашлось желания у одной из сторон, ведь для "Черноморца" "Динамо" является принципиальным соперником.
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Так или иначе, гарь состоится и будет интересно понаблюдать за ее содержанием и итогом. Начало матча – в 17:00. Прямая онлайн видеотрансляция пройдет на ОТТ-платформах. Бесплатно.
"Черноморец" (Одесса) 17:00 "Динамо" (Киев)
VBET Лига. 4-й тур
20 августа, Киевская область, Стадион "Левый берег"
Видеотрансляция: MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV
Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол
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