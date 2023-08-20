Черноморец – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

"Динамо" предпочло бы перенести этот матч, но, как сказал Мирча Луческу, свободных дат в календаре не нашлось. А, может быть, не нашлось желания у одной из сторон, ведь для "Черноморца" "Динамо" является принципиальным соперником.

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Так или иначе, гарь состоится и будет интересно понаблюдать за ее содержанием и итогом. Начало матча – в 17:00. Прямая онлайн видеотрансляция пройдет на ОТТ-платформах. Бесплатно.

"Черноморец" (Одесса) 17:00 "Динамо" (Киев)

VBET Лига. 4-й тур

20 августа, Киевская область, Стадион "Левый берег"

Видеотрансляция: MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол