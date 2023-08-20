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Черноморец: куда исчез Бадибанга?

Премьер-лига
(1 голосов)

В одесском клубе продолжают следовать курсом строгой секретности

Черноморец: куда исчез Бадибанга?

Фото: СК Дніпро-1

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

С наступлением летнего межсезонья одесский клуб решил оградить любителей футбола от какой-либо информации. На протяжении двух недель после завершения сезона-2022/23 не сообщалось о дате выхода команды из отпуска (об этом стало известно лишь за двое суток до начала предсезонного сбора), ещё дольше скрывались фамилии покинувших команду футболистов. Затем в тайне держалась тема контрольных матчей, состав "Черноморца" и авторы голов в нескольких из них (пресс-служба стала сообщать участников спаррингов в одном из телеграмканалов лишь после негодования болельщиков), а также имена потенциальных новичков.

Теперь под условным грифом "Совершенно секретно" оказалась судьба полузащитника "моряков" Зиги Бадибанги, не появляющегося на клубной базе "Черноморца" в Совиньоне на протяжении долгого времени. Он пропустил часть подготовки к сезону-2023/24, отсутствовал и в стартовых матчах нынешнего чемпионата с ЛНЗ, "Колосом" и "Оболонью". Не сыграет легионер и в сегодняшнем поединке с киевским "Динамо". Известно лишь, что у бельгийского полузащитника якобы нелады со здоровьем. Поговаривают, что Бадибанга испытывает проблемы с ахиллом. Возможно, именно по этой причине он и не может играть.

Не прояснил ситуацию с подопечным и главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук. На пресс-конференции после матча с "Оболонью" он заявил, что по поводу возвращения Бадибанги в строй не берется ничего сказать.

"Это может быть очень нескоро, а может, к примеру, через две недели".

Последний раз в футболке "Черноморца" Зиги Бадибанга выходил на поле ровно три месяца назад, 20-го мая, в домашнем поединке с "Минаем".

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В статье: Черноморец (Одесса) Зиги Бадибанга
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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.08.2023 в 11:46
Поплив у Туреччину
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