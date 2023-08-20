Кривбасс - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Принципиальное противостояние. В предыдущем чемпионате "Шахтер" оказался сильнее, но матч фонтанировал эмоциями. Началось все с того, что криворожцы отказались от переноса игры и смены календаря.

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На этот раз контекст не так напряжен, но матч обещает интригу. Сможет ли Вернидуб отобрать очки у фаворита? Узнаем в воскресенье, 20-го августа, в 19:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечат ОТТ-платформы. Смотреть можно бесплатно в этой новости.

УПЛ. 4-й тур. 20.08.2023

"Кривбасc" 19:00 "Шахтtр"

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