Битва за перспективы. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Минай 1:0

К своему очному поединку команды подходили в статусе аутсайдеров – еще не побеждавших. Так что на обоих давила ответственность за результат. Это давление, возможно, и не позволило соперникам раскрыться на поле: было много борьбы, но только один забитый мяч.

За этим всем вживую наблюдала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Она делится своими лучшими работами с читателями.

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