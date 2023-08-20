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Битва за перспективы. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Минай 1:0

Премьер-лига
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Солнечный Левый Берег

Битва за перспективы. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Минай 1:0

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

К своему очному поединку команды подходили в статусе аутсайдеров – еще не побеждавших. Так что на обоих давила ответственность за результат. Это давление, возможно, и не позволило соперникам раскрыться на поле: было много борьбы, но только один забитый мяч.

За этим всем вживую наблюдала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Она делится своими лучшими работами с читателями.

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В статье: фото Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай
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