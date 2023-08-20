Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Битва за перспективы. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Минай 1:0
Солнечный Левый Берег
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
К своему очному поединку команды подходили в статусе аутсайдеров – еще не побеждавших. Так что на обоих давила ответственность за результат. Это давление, возможно, и не позволило соперникам раскрыться на поле: было много борьбы, но только один забитый мяч.
За этим всем вживую наблюдала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Она делится своими лучшими работами с читателями.
Фотогалерея
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Разыграют шесть вакантных мест. Сформировались все пары плей-офф раунда Лиги чемпионов
- АЕК Афины в упорной борьбе проходит Динамо Загреб и направляется в Плей-офф Лиги Чемпионов
- Лунин получил третью лучшую оценку в матче Альмерия - Реал
- Официально: Красников покинул Днепр-1
- Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО
- Одноклубник Мудрика в Челси разбил свой роскошный Роллс-Ройс за 450 тысяч долларов. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн