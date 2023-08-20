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"Другие варианты не рассматривал": Борячук рассказал, где продолжит карьеру и когда вернется на поле
Возвращается в харьковский коллектив
Фото: ФК Металлист 1925
Украинский нападающий Андрей Борячук в комментарии УФ поделился своим текущим положением дел.
“ – Андрей, как твои дела? Как себя чувствуешь?
– Чувствую себя неплохо. Сейчас прохожу восстановление после травмы. Нахожусь близко к полному выздоровлению. Пока занимаюсь упражнениями в тренажерном зале, понемногу бегаю на поле. Но к тренировкам в общей группе я еще не готов.
– Ты сейчас без команды?
– Да. Но у меня действующий контракт с "Шахтером", там я и лечусь.
– А что дальше?
– Согласно слухам, наверное, начну сезон в "Металлисте 1925".
– Это будет полноценный контракт или аренда?
– Об этом станет известно позже. Залечусь, будем общаться, что и как.
– Сколько времени нужно для того, чтобы ты окончательно вылечился, и был готов к занятиям с командой?
– Думаю, недели через две я буду лучше себя чувствовать, и полностью восстановлюсь.
– А в "Металлисте 1925" тебя ждут?
– Да. Меня лично приглашали и Эдмар, и Голодюк. Они сказали, что заинтересованы в том, чтобы я играл за “Металлист 1925”. У меня был личный разговор и с руководителями клуба, которые тоже хотят видеть меня в команде.
– А лично тебе интересен этот вариант продолжения карьеры?
– Я не против. Рад быть играть в "Металлисте 1925" и помочь команде решать те задачи, которые перед ней стоят. Уже и номер выбрал себе – девятый.
– А другие варианты у тебя были?
– Были – это Украина, но я их не рассматривал”, – ответил Борячук.
Последним клубом нападающего был "Металлист 1925". В прошлом сезоне он провел за харьковчан восемь матчей, отличившись тремя голами. Последний его поединок датируется 26 ноября прошлого года – после того он находится в лазарете.
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