"Другие варианты не рассматривал": Борячук рассказал, где продолжит карьеру и когда вернется на поле

Украинский нападающий Андрей Борячук в комментарии УФ поделился своим текущим положением дел.

“ – Андрей, как твои дела? Как себя чувствуешь?

– Чувствую себя неплохо. Сейчас прохожу восстановление после травмы. Нахожусь близко к полному выздоровлению. Пока занимаюсь упражнениями в тренажерном зале, понемногу бегаю на поле. Но к тренировкам в общей группе я еще не готов.

– Ты сейчас без команды?

– Да. Но у меня действующий контракт с "Шахтером", там я и лечусь.

– А что дальше?

– Согласно слухам, наверное, начну сезон в "Металлисте 1925".

– Это будет полноценный контракт или аренда?

– Об этом станет известно позже. Залечусь, будем общаться, что и как.

– Сколько времени нужно для того, чтобы ты окончательно вылечился, и был готов к занятиям с командой?

– Думаю, недели через две я буду лучше себя чувствовать, и полностью восстановлюсь.

– А в "Металлисте 1925" тебя ждут?

– Да. Меня лично приглашали и Эдмар, и Голодюк. Они сказали, что заинтересованы в том, чтобы я играл за “Металлист 1925”. У меня был личный разговор и с руководителями клуба, которые тоже хотят видеть меня в команде.

– А лично тебе интересен этот вариант продолжения карьеры?

– Я не против. Рад быть играть в "Металлисте 1925" и помочь команде решать те задачи, которые перед ней стоят. Уже и номер выбрал себе – девятый.

– А другие варианты у тебя были?

– Были – это Украина, но я их не рассматривал”, – ответил Борячук.