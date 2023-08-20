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Кривбасс — Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.08.2023
Кривбасс — Шахтер: Прогноз и анонс матча ⋉ 20.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
ФК "Кривбасс"
Матч в Кривом Роге закрывает 4-й тур УПЛ. Команда из Кривого Рога показала домашний мастер-класс в игре против "ЛНЗ". И теперь на экзамен к "Кривбассу" едут действующие чемпионы Украины. Победа над "Шахтером" будет для хозяев поля особенно сладкой, ведь "бело-красно-черные" еще никогда не добывали хотя бы одно очко. Удастся ли криворожанам добиться желаемого результата?
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УПЛ. 4 тур
Кривой Рог. Стадион "Горняк"
Арбитр в поле — Андрей Коваленко. Арбитр VAR — Максим Козиряцкий
“Кривбасс” 19:00 “Шахтер”
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports
Новости "Кривбасса"
Криворожане уверенно стартовали в новом сезоне УПЛ: несмотря на гостевое поражение от "Александрии", "бело-красно-черные" на классе переиграли "Зарю" (3:1) и "ЛНЗ" (2:0). При этом опасность может нести любой игрок из команды, ведь ворота соперников поражали 5 разных футболистов.
Сейчас в составе есть достаточно опытных футболистов с опытом игры в УПЛ. Но при этом Юрий Вернидуб делает также ставку на молодежь (например Понедельник или Приходько) и новичков-легионеров — Илича и Бизиману. Они выходили в старте против "Зари" и "ЛНЗ" и показывали довольно неплохой футбол, что свидетельствует об успешной адаптации к условиям украинского футбола. К тому же коуч делает ставку на выход в еврокубки, поэтому важен любой положительный результат.
Против "Кривбасса" не выйдут Соса, Якимец, Шевченко и Семенов (все с травмами).
Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Задерака, Илич, Бизимана, Лунев, Хомченовский, Кожушко
Новости "Шахтера"
"Горняки" несколько лучше начали новый сезон в элите — ничья с "Вересом" и тяжелые победы над "Металлистом 1925" и "Александрией". Однако на поле заметно очень мало качественного футбола. Конечно, это можно списать на экономию сил перед стартом в Лиге Чемпионов, но подопечным Патрика ван Леувена стоит также помнить о защите чемпионского титула.
Бондарь и Судаков продолжают восстанавливаться после травм и не помогут "Шахтеру". Однако против "Кривбасса" вполне может выйти Артем Бондаренко, который отбыл дисквалификацию после удаления в матче с "Вересом". Также в заявке могут появиться Ракицкий и Корниенко.
Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Гочолеишвили, Матвиенко, Чигринский, Топалов, Крыськив, Назарина, Очеретько, Зубков, Сикан, Траоре
“Кривбасс”-”Шахтер”. Статистика личных встреч
В украинской Премьер-Лиге команды провели между собой 44 поединка. Из них 32 раза выигрывал "Шахтер", 6 побед у "Кривбасса" и еще 6 матчей завершились вничью. Разница голов 84-22 в пользу "горняков".
“Кривбасс”-”Шахтер”. Последние матчи команд
"Кривбасс" стартовал с неудачи в Александрии, но после этого выиграл два подряд поединка: против "Зари" — 3:1 и "ЛНЗ" — 2:0.
"Шахтер" одержал две тяжелые минимальные победы над "Металлистом 1925" — 2:1 и "Александрией" — 2:1, а также разошелся миром с "Вересом" — 1:1.
“Кривбасс”-”Шахтер”. Турнирное положение команд
У "Шахтера" сейчас 7 турнирных очков, у "Кривбасса" — на 1 меньше. Команды находятся рядом в таблице и победа каждой из них способна улучшить общее положение.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Рух
|4
|3
|1
|0
|8-3
|+5
|10
|0
|2
|Колос
|4
|2
|2
|0
|5-1
|+4
|8
|0
|3
|Шахтер
|3
|2
|1
|0
|5-3
|+2
|7
|0
|4
|ФК Александрия
|4
|2
|1
|1
|3-2
|+1
|7
|0
|5
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|8-3
|+5
|6
|0
|6
|Кривбасс
|3
|2
|0
|1
|5-2
|+3
|6
|0
|7
|Черноморец
|3
|2
|0
|1
|4-2
|+2
|6
|0
|8
|Полесье
|4
|2
|0
|2
|5-4
|+1
|6
|0
|9
|СК Днепр-1
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|0
|10
|Заря
|4
|1
|1
|2
|4-6
|-2
|4
|0
|11
|Металлист 1925
|3
|1
|0
|2
|2-3
|-1
|3
|0
|12
|ЛНЗ
|4
|1
|0
|3
|4-6
|-2
|3
|0
|13
|Ворскла
|3
|1
|0
|2
|4-7
|-3
|3
|0
|14
|Оболонь
|3
|0
|1
|2
|2-6
|-4
|1
|0
|15
|Верес
|4
|0
|1
|3
|2-7
|-5
|1
|0
|16
|ФК Минай
|4
|0
|1
|3
|2-9
|-7
|1
|0
“Кривбасс”-”Шахтер”. Ставка и коэффициенты
“Кривбасс”-”Шахтер”. Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Шахтера" 1:2. Конечно, в Кривом Роге будет бой, однако гости будут иметь преимущество в опыте и мастерстве.
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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