Кривбасс — Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.08.2023

Матч в Кривом Роге закрывает 4-й тур УПЛ. Команда из Кривого Рога показала домашний мастер-класс в игре против "ЛНЗ". И теперь на экзамен к "Кривбассу" едут действующие чемпионы Украины. Победа над "Шахтером" будет для хозяев поля особенно сладкой, ведь "бело-красно-черные" еще никогда не добывали хотя бы одно очко. Удастся ли криворожанам добиться желаемого результата?

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УПЛ. 4 тур

Кривой Рог. Стадион "Горняк"

Арбитр в поле — Андрей Коваленко. Арбитр VAR — Максим Козиряцкий

“Кривбасс” 19:00 “Шахтер”

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Новости "Кривбасса"

Криворожане уверенно стартовали в новом сезоне УПЛ: несмотря на гостевое поражение от "Александрии", "бело-красно-черные" на классе переиграли "Зарю" (3:1) и "ЛНЗ" (2:0). При этом опасность может нести любой игрок из команды, ведь ворота соперников поражали 5 разных футболистов.

Сейчас в составе есть достаточно опытных футболистов с опытом игры в УПЛ. Но при этом Юрий Вернидуб делает также ставку на молодежь (например Понедельник или Приходько) и новичков-легионеров — Илича и Бизиману. Они выходили в старте против "Зари" и "ЛНЗ" и показывали довольно неплохой футбол, что свидетельствует об успешной адаптации к условиям украинского футбола. К тому же коуч делает ставку на выход в еврокубки, поэтому важен любой положительный результат.

Против "Кривбасса" не выйдут Соса, Якимец, Шевченко и Семенов (все с травмами).

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Задерака, Илич, Бизимана, Лунев, Хомченовский, Кожушко

Новости "Шахтера"

"Горняки" несколько лучше начали новый сезон в элите — ничья с "Вересом" и тяжелые победы над "Металлистом 1925" и "Александрией". Однако на поле заметно очень мало качественного футбола. Конечно, это можно списать на экономию сил перед стартом в Лиге Чемпионов, но подопечным Патрика ван Леувена стоит также помнить о защите чемпионского титула.

Бондарь и Судаков продолжают восстанавливаться после травм и не помогут "Шахтеру". Однако против "Кривбасса" вполне может выйти Артем Бондаренко, который отбыл дисквалификацию после удаления в матче с "Вересом". Также в заявке могут появиться Ракицкий и Корниенко.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Гочолеишвили, Матвиенко, Чигринский, Топалов, Крыськив, Назарина, Очеретько, Зубков, Сикан, Траоре

“Кривбасс”-”Шахтер”. Статистика личных встреч

В украинской Премьер-Лиге команды провели между собой 44 поединка. Из них 32 раза выигрывал "Шахтер", 6 побед у "Кривбасса" и еще 6 матчей завершились вничью. Разница голов 84-22 в пользу "горняков".

“Кривбасс”-”Шахтер”. Последние матчи команд

"Кривбасс" стартовал с неудачи в Александрии, но после этого выиграл два подряд поединка: против "Зари" — 3:1 и "ЛНЗ" — 2:0.

"Шахтер" одержал две тяжелые минимальные победы над "Металлистом 1925" — 2:1 и "Александрией" — 2:1, а также разошелся миром с "Вересом" — 1:1.

“Кривбасс”-”Шахтер”. Турнирное положение команд

У "Шахтера" сейчас 7 турнирных очков, у "Кривбасса" — на 1 меньше. Команды находятся рядом в таблице и победа каждой из них способна улучшить общее положение.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Рух 4 3 1 0 8-3 +5 10 0 2 Колос 4 2 2 0 5-1 +4 8 0 3 Шахтер 3 2 1 0 5-3 +2 7 0 4 ФК Александрия 4 2 1 1 3-2 +1 7 0 5 Динамо 2 2 0 0 8-3 +5 6 0 6 Кривбасс 3 2 0 1 5-2 +3 6 0 7 Черноморец 3 2 0 1 4-2 +2 6 0 8 Полесье 4 2 0 2 5-4 +1 6 0 9 СК Днепр-1 2 1 1 0 3-2 +1 4 0 10 Заря 4 1 1 2 4-6 -2 4 0 11 Металлист 1925 3 1 0 2 2-3 -1 3 0 12 ЛНЗ 4 1 0 3 4-6 -2 3 0 13 Ворскла 3 1 0 2 4-7 -3 3 0 14 Оболонь 3 0 1 2 2-6 -4 1 0 15 Верес 4 0 1 3 2-7 -5 1 0 16 ФК Минай 4 0 1 3 2-9 -7 1 0

“Кривбасс”-”Шахтер”. Ставка и коэффициенты

“Кривбасс”-”Шахтер”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Шахтера" 1:2. Конечно, в Кривом Роге будет бой, однако гости будут иметь преимущество в опыте и мастерстве.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша