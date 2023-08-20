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Экс-игрока молодежной сборной Украины хотел подписать Лацио: римский клуб не осилил трансфер финансово

Премьер-лига
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(1 голосов)

Запасной вариант был на лучших условиях

Экс-игрока молодежной сборной Украины хотел подписать Лацио: римский клуб не осилил трансфер финансово

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Центральный защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный раскрыл детали слухов о его потенциальном трансфере в топовой европейскому чемпионату после триумфального юношеского Чемпионата мира-2019.

“ – После полуфинала с Италией ко мне подошел их главный тренер и похвалил меня за тот матч. Поздравил с победой. А после финала на моего агента вышел импрессарио от “Лацио”, с которым мы встречались во Львове.

Он рассказал об интересе ко мне, но вопрос заключался в том, что в трансферное окно можно подписывать только двух легионеров. Он сказал, что мы вступаем в переговоры с “Дунайской Стредой” о трансфере и не сошлись в финансах.

‒ Спортивный директор ДАК-1904, о котором вы ранее упоминали, “заруинил” трансфер?

‒ Именно так. “Лацио” не хотел тратить столько на меня, потому что у них был запасной вариант с паспортом ЕС. Они предпочли его.

‒ Кроме "Лацио", были еще предложения?

‒ Я знаю, что была заинтересованность "Байера". Мне о ней сказали, но до конкретики не дошло. Были предложения из Греции, но не получилось. Я точно ни о чем не жалею”, - сказал Бескоровайный.

Отметим, что Даниил находился на контракте с “Дунайской Стредой” с 2018-й по 2023-й год. Несколько раз он шел играть в аренду, а в январе этого года “Кривбасс” оформил его трансфер за 150 тысяч евро.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Лацио (Рим) Даниил Бескоровайный
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
20.08.2023 в 15:51
Кривбас продасть вигідно і в хороший клуб
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С.Карпович. (Ланівці)
20.08.2023 в 15:02
Думаю він ще пограє за кордоном,бо захисник він хороший.
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